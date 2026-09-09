مرتضی خادمی، رئیس هیئت هندبال استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه هندبال البرز در کشور گفت: این هیئت طی سال‌های گذشته همواره یکی از هیئت‌های فعال و شاخص استان و کشور بوده و در ارزیابی‌ها نیز عملکرد قابل قبولی داشته است.

خادمی افزود: همانند هر مجموعه ورزشی، هیئت هندبال البرز نیز نقاط قوت و ضعف خود را دارد، اما یکی از مهم‌ترین نقاط قوت ما، فعالیت در بخش بانوان و عملکرد درخشان دختران هندبالیست البرزی است.

کاپیتان‌های تیم ملی از البرز هستند

رئیس هیئت هندبال استان البرز با اشاره به حضور ورزشکاران البرزی در تیم‌های ملی گفت: در حال حاضر کاپیتان تیم ملی نوجوانان و کاپیتان تیم ملی بزرگسالان ایران هر دو از استان البرز هستند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای هندبال بانوان در استان است.

وی ادامه داد: در مسابقات آسیایی جوانان و همچنین بازی‌های آسیایی جوانان بحرین که منجر به کسب نخستین مدال طلای تاریخ هندبال بانوان ایران شد، سه بازیکن البرزی در ترکیب تیم حضور داشتند و کاپیتان تیم ملی نیز از البرز بود.

خادمی بیان کرد: در مسابقات جهانی و کشورهای اسلامی نیز در رده‌های مختلف سنی، ورزشکاران البرزی در تیم‌های ملی حضور دارند و علاوه بر بازیکن، مربیان ملی نیز از استان البرز در تیم‌های ملی فعالیت می‌کنند که این موضوع برای هیأت هندبال استان مایه افتخار است.

حضور هندبال البرز در لیگ برتر بانوان

رئیس هیئت هندبال البرز با اشاره به فعالیت این هیئت در بخش بانوان گفت: در سال‌های گذشته تلاش کرده‌ایم حضور هندبال البرز در سطح اول کشور را حفظ کنیم و در لیگ برتر بانوان نیز حضور داشته‌ایم.

وی افزود: هدف ما این است که با توسعه رده‌های پایه و افزایش جامعه آماری، مسیر حضور ورزشکاران البرزی در تیم‌های ملی را هموار کنیم. خوشبختانه در سال‌های اخیر این روند در بخش بانوان نتایج خوبی به همراه داشته است.

خادمی در ادامه به برنامه‌های هیئت هندبال البرز در بخش آقایان و رده‌های پایه اشاره کرد و گفت: در بخش پسران نیز طی سال‌های گذشته فعالیت‌های خوبی داشته‌ایم و یکی از اولویت‌های ما افزایش جامعه آماری هندبال و توسعه این رشته در سطح همگانی و قهرمانی بوده است.

وی ادامه داد: تلاش کردیم ابتدا تعداد علاقه‌مندان و ورزشکاران این رشته را افزایش دهیم و پس از آن، مسیر شناسایی و پرورش استعدادها را دنبال کنیم. خوشبختانه به‌تدریج شاهد دعوت بازیکنان البرزی به اردوهای تیم ملی در بخش پسران نیز بوده‌ایم.

خانه هندبال نقطه قوت مهم البرز

رئیس هیئت هندبال استان البرز داشتن سالن اختصاصی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های این رشته در استان دانست و گفت: یکی از نقاط قوت اصلی هیئت هندبال البرز، در اختیار داشتن خانه هندبال است؛ موضوعی که برای هر رشته ورزشی یک ظرفیت بسیار مهم محسوب می‌شود.

خادمی افزود: داشتن خانه هندبال این امکان را به ما داده است که مسابقات، اردوهای تیم ملی و تمرینات تیم‌های منتخب استان را به نحو مطلوب برگزار کنیم و برای برنامه‌های مختلف، دغدغه جدی از نظر محل تمرین و مسابقه نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه برخورداری از چنین سالنی ظرفیت میزبانی مسابقات مهم را افزایش می‌دهد، گفت: در حال حاضر خانه هندبال البرز یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های استان در این رشته محسوب می‌شود و وجود آن کمک زیادی به توسعه هندبال کرده است.

خادمی همچنین به ظرفیت سالن ۶ هزار نفری اشاره کرد و گفت: با افتتاح سالن ۶ هزار نفری، شرایط جدیدی برای ورزش استان و به‌خصوص هندبال فراهم شده است و می‌توانیم از این ظرفیت برای میزبانی مسابقات و تورنمنت‌های بین‌المللی استفاده کنیم.

وی افزود: خانه هندبال با وجود اهمیت و ظرفیت بالایی که دارد، به دلیل قدمت حدود ۳۰ تا ۳۳ ساله، طبیعتاً برای میزبانی برخی مسابقات بین‌المللی با محدودیت‌هایی مواجه است. البته همچنان مسابقات لیگ برتر در این سالن برگزار می‌شود، اما سالن ۶ هزار نفری می‌تواند امکان میزبانی رویدادهای بزرگ‌تر را فراهم کند.

خادمی تأکید کرد: امیدواریم با استفاده از این ظرفیت، در سال جدید بتوانیم زمینه میزبانی چند تورنمنت بین‌المللی را در استان البرز فراهم کنیم و از ظرفیت‌های موجود برای معرفی بیشتر هندبال استان استفاده شود.

سه هندبالیست البرزی در مسابقات آسیایی زیر ۱۶ سال

رئیس هیئت هندبال البرز به حضور ورزشکاران این استان در اردوها و مسابقات تیم‌های ملی اشاره کرد و گفت: با وجود شرایط سختی که در دوره جنگ رمضان داشتیم، فعالیت‌های ملی هندبال متوقف نشد و اردوهای تیم‌های ملی همچنان برگزار شد.

وی افزود: سه ورزشکار نیز به مسابقات زیر ۱۶ سال آسیا اعزام شدند که این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری روی رده‌های پایه در استان به نتیجه رسیده است.

خادمی ادامه داد: در نخستین اعزام نیز یکی از کاپیتان‌های تیم ملی از البرز بود و در بخش آقایان نیز بازیکنان البرزی در اردوها و مسابقات ملی حضور داشته‌اند.

چهار البرزی در مسابقات قهرمانی آسیا

وی با اشاره به برنامه‌های پیش روی تیم‌های ملی هندبال گفت: در مسابقات قهرمانی آسیا نیز چهار ورزشکار البرزی در ترکیب تیم ملی حضور خواهند داشت که یکی از آنها کاپیتان تیم ملی است.

رئیس هیئت هندبال استان البرز خاطرنشان کرد: حضور مستمر بازیکنان البرزی در تیم‌های ملی نتیجه فعالیت در رده‌های پایه، افزایش جامعه آماری و توجه به استعدادیابی است و امیدواریم این روند در سال‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

خادمی گفت: این است که ضمن حفظ جایگاه استان در سطح کشور، تعداد ملی‌پوشان البرزی را افزایش داده و از ظرفیت زیرساختی موجود برای رشد بیشتر این رشته، توسعه هندبال قهرمانی و همچنین میزبانی رویدادهای مهم داخلی و بین‌المللی استفاده شود.