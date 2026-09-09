به گزارش خبرنگار مهر، با طرح و پیشنهاد فدراسیون تنیس روی میز و موافقت وزیر ورزش، این رشته می تواند در بخش میکس دوبل بازی های آسیایی ۲۰۲۶ شرکت داشته باشد.

این برای نخستین بار است که تنیس روی میز ایران در بخش میکس دوبل یک رویداد بین المللی شرکت می کند.

بر این اساس با توجه به اعزام ترکیب ۵ نفره (نوشاد عالمیان، نیما عالمیان، بنیامین فرجی، آرین غفاری، محمدحسن حبیبی) و ترکیب ۲ نفره (مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی) مردان و زنان تنیس روی میز به بازی های آسیایی، مقرر شده که حضور در بخش میکس دوبل با دو ترکیب انجام شود.

ترکیب بنیامین فرجی و ستایش ایلوخانی همراه با ترکیب آرین غفاری و مهشید اشتری، تیم های میکس دوبل ایران را در بازی های آسیایی تشکیل می دهند.

در بخش دوبل هم ایران دو نماینده خواهد داشت. ترکیب نوشاد و نیما عالمیان همراه با بنیامین فرجی و آرین غفاری در این بخش از مسابقات حضور خواهند داشت.

در بخش انفرادی هم نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی نمایندگان تنیس روی میز ایران در بازی های آسیایی خواهند بود.

بیستمین دوره بازی های آسیایی از ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر به میزبانی ژاپن و در ناگویا برگزار خواهد شد.