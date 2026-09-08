سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: نبرد مقتدرانه ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده سازی و محل استقرار جنگنده های F-۳۵ ،F-۱۶ ،F-۱۵ و شلتر جنگنده ها مورد هدف قرار گرفت.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یخْزِهِمْ وَ یَنصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِین



مردم غیور و مبعوث شده ایران اسلامی عزیز؛ تداوم حضور شما در صحنه، دشمن آمریکایی را خسته و مایوس کرده است و مقاومت و اقتدار فرزندان رشید رزمنده شما در تنگه هرمز، سردمداران کاخ سفید را کلافه وسردرگم کرده است.

ارتش تروریستی و متجاوز شکست خورده آمریکا از روی استیصال چند کشتی تجاری - نفتی ایران اسلامی را مورد حمله قرار داد.



با عنایت خاصه خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولیعصر(عج) ارواحنا فداه و به تلافی حمله متجاوزانه رژیم آمریکا به نفتکش های ایرانی، رزمندگان قدرتمند دلاور و جان برکف نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیه متجاوز با رمز مبارک "یاحیدر کرار" پایگاه آمریکائی الازرق اردن را زیر ضربات سهمگین موشکی خود قرار دادند.



در این عملیات برای تنبیه متجاوز با حمله سنگین موشک های بالستیک سوخت جامد و مایع آشیانه تعمیر و نگهداری، آماده سازی و محل استقرار جنگنده های F-35 ،F-16 ،F-15 وشلتر جنگنده ها مورد اصابت قرارگرفته و خسارات سنگینی به دشمن عنود وارد آمده است.



دشمن در مواجه با نیروی دریائی قهرمان و مقتدر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز از موضع ناتوانی و عجز و ضعف، دست به حرکت های مذبوحانه زده و بلافاصله پاسخ قاطع را دریافت نمود.



هوشیاری و نبرد قاطع رزمندگان نیرو های مسلح ج‌اا بر علیه روز به روز دشمن متجاوز تا توقف تجاوزات را مستاصل کرده است.

این نبرد مقتدرانه ادامه خواهد داشت.



وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم