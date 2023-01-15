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۲۵ دی ۱۴۰۱، ۷:۰۲

استاندار گلستان تاکید کرد؛

راه اندازی«پویش هر خانه یک اتاق گرم»/شرایط گاز برخی شهرها قرمز شد

راه اندازی«پویش هر خانه یک اتاق گرم»/شرایط گاز برخی شهرها قرمز شد

گرگان- استاندار گلستان گفت: همراهی آحاد مردم در اجرای پویش هرخانه یک اتاق گرم لازمه عبور گلستان از شرایط سخت افت فشار گاز در روزهای پیش‌ رو است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد زنگانه شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از مرکز دیسپاچینگ گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روند سرما در همه کشور ادامه دارد و بسیاری از استان‌ها دمای منفی ۲۰ درجه را تجربه می‌کنند.

استاندار گلستان افزود: با توجه به اینکه ورود گاز از ترکمنستان به ایران قطع شده بیشترین ضرر شامل گلستان است و با موج افزایش مصرف گاز در کشور، بیشترین افت فشار گاز به اهالی این استان تحمیل می‌شود.

وی ادامه داد: شاهد افت فشار شدید گاز در برخی از شهرهای گلستان بوده و شرایط در برخی از شهرها از اضطرار عبور کرده است و ما نگران شرایط هستیم.

زنگانه گفت: از روزهای گذشته تصمیم بر آن شد تا گاز اصناف غیرضرور را قطع کنیم و محدودیت‌های فعالیت مشاغل را ایجاد کردیم و تمام تدابیر لازم هم اتخاذ شده است.

وی اضافه کرد: ما در حال حاضر در شهرهای گرگان، آق‌قلا، بندرترکمن و گمیشان شرایط سخت‌تری داریم.

استاندار گلستان افزود: درخواست من از مردم این است با پویش «هر خانه یک اتاق گرم» بیشتر همراهی کنند و کمک کنند تا در کنار هم بتوانیم این مسیر را به خوبی سپری کنیم.

زنگانه گفت: ما تمام تدابیر لازم را اتخاذ و اجرایی کردیم و هر اقدامی لازم باید با قدرت اجرایی می‌کنیم اما انتظار داریم مردم بیش از پیش همراهی کنند تا شاهد قطعی گاز منازل نباشیم.

کد مطلب 5682492

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