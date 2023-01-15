راه اندازی«پویش هر خانه یک اتاق گرم»/شرایط گاز برخی شهرها قرمز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد زنگانه شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از مرکز دیسپاچینگ گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روند سرما در همه کشور ادامه دارد و بسیاری از استان‌ها دمای منفی ۲۰ درجه را تجربه می‌کنند.

استاندار گلستان افزود: با توجه به اینکه ورود گاز از ترکمنستان به ایران قطع شده بیشترین ضرر شامل گلستان است و با موج افزایش مصرف گاز در کشور، بیشترین افت فشار گاز به اهالی این استان تحمیل می‌شود.

وی ادامه داد: شاهد افت فشار شدید گاز در برخی از شهرهای گلستان بوده و شرایط در برخی از شهرها از اضطرار عبور کرده است و ما نگران شرایط هستیم.

زنگانه گفت: از روزهای گذشته تصمیم بر آن شد تا گاز اصناف غیرضرور را قطع کنیم و محدودیت‌های فعالیت مشاغل را ایجاد کردیم و تمام تدابیر لازم هم اتخاذ شده است.

وی اضافه کرد: ما در حال حاضر در شهرهای گرگان، آق‌قلا، بندرترکمن و گمیشان شرایط سخت‌تری داریم.

استاندار گلستان افزود: درخواست من از مردم این است با پویش «هر خانه یک اتاق گرم» بیشتر همراهی کنند و کمک کنند تا در کنار هم بتوانیم این مسیر را به خوبی سپری کنیم.

زنگانه گفت: ما تمام تدابیر لازم را اتخاذ و اجرایی کردیم و هر اقدامی لازم باید با قدرت اجرایی می‌کنیم اما انتظار داریم مردم بیش از پیش همراهی کنند تا شاهد قطعی گاز منازل نباشیم.