قطع گاز در برخی شهرهای خراسان جنوبی/مردم صرفه جویی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباس زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در کشور با استمرار یک موج سرمای شدید مواجه هستیم که خراسان جنوبی نیز از این امر مستثنی نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در کارگروه استانی مدیریت مصرف انرژی و مدیریت بحران تمهیداتی برای عبور از این شرایط اندیشیده‌اند، بیان کرد: در حال حاضر بیشتر شهرهای خراسان جنوبی با افت شدید فشار رو به رو است.

عباس زاده افزود: ما در شهرهای بشرویه، طبس، زیرکوه، سربیشه، نهبندان و درمیان با افت شدید فشار گاز رو به رو شده‌اند به این معنا که در بخش‌هایی از این شهرستان‌ها قطعی گاز داریم.

وی گفت: اگر صرفه‌جویی در مصرف انرژی نداشته باشیم و به شبکه، انتقال گاز تزریق نشود در ساعات آتی با شرایط سخت‌تری رو به رو خواهیم شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه استان ما در انتهای خط انتقال گاز قرار دارد، بیان کرد: خراسان شمالی، خراسان جنوبی و رضوی از یک شبکه مشترک گاز رسانی استفاده می‌کنند و هر سه با بحران رو به رو هستند.

عباس زاده افزود: مهمترین اقدامی که شهروندان در حال حاضر می‌توانند انجام دهند، صرفه‌جویی هر چه بیشتر در مصرف گاز، استفاده از پوشش گرم در منزل، گرم کردن یک اتاق در خانه و … است.

وی اظهار کرد: برای مناطقی که امکان گازرسانی به خاطر افت فشار وجود ندارد و یا با قطعی گاز رو به رو هستیم، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان جنوبی تمهیداتی برای تأمین نفت سفید به عنوان سوخت جایگزین در نظر گرفته شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: تمهیدات ویژه‌ای برای تأمین سوخت نانوانی‌های سطح شهرها در نظر گرفته شده است.

عباس زاده با بیان اینکه روستا به روستا پیگیری می‌کنیم که هم استانی‌ها با مشکل رو به رو نشود، ادامه داد: در صورتی که قطعی گاز در خراسان جنوبی گسترده‌تر شود، خدمات رسانی به نحوی خواهد بود که مردم کمترین آسیب را ببینند.

وی یادآور شد: مردم می‌توانند نقطه نظرات، شکایات و …خود را با شماره ۱۹۲ شرکت ملی گاز خراسان جنوبی اعلام کنند.