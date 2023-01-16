۲۰هزار قرص نان به مردم تربت جام و برخی روستاهای تایباد اهدا کردند

جواد اعتضادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برودت کم سابقه هوا در منطقه شرق خراسان متأسفانه کاهش فشار گاز در شهرستان‌های تایباد و تربت جام شده است، که در این بین تربت جام با قطعی گاز مواجه شد.

رئیس جهاد کشاورزی تایباد افزود: با توجهویه قطعی گاز در تربت جام و تعطیلی نانوایی‌های این شهرستان، نانوایانی از شهرهای تایباد، کاریز و مشهدریزه اقدام به پخت ۱۶ هزار قرص نان کردند که صبح امروز (دوشنبه ۲۶ دی) تحویل نماینده ستاد بحران تربت جام شد.

وی با تقدیر از این اقدام نانوایان تایبادی، تصریح کرد: نانوایان شهرستان تایباد، شب گذشته علاوه بر پخت قانونی و توزیع روال عادی خود در ساعت استراحت شبانه خود تا حدود ۳ صبح امروز به چنین کار بزرگی مبادرت ورزیدند که این کار آنها شایسته تقدیر است.

اعتضادی اضافه کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در مرز دوغارون و چند واحد نانوایی دیگر در تایباد نیز اقدام به پخت جمعاً ۵ هزار قرص نان برای توزیع بین ۸ روستای شهرستان تایباد کردند که این نان‌ها هم اکنون در حال انتقال به مراکز توزیع هستند.