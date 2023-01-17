پرداخت ۸۸ درصدی تسهیلات یارانه دار در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوروزی بهمبری پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گیلان جذب فعالان اقتصادی در عرصه‌های مختلف اعم از گردشگری، صمت، زیربنایی و کشاورزی را رسالت سازمان امور دارایی دانست و اظهار کرد: نقش تسهیل گری فضای اقتصادی استان بر عهده این اداره کل است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان با بیان اینکه این اداره کل نقش تأمین منابع بودجه‌ای استان و نقش تخصیصی و توزیعی آن را در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی بر عهده دارد افزود: بر اساس اعتباری که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در قالب توافق نامه تبیین می‌کند، اداره کل دارایی موظف است مدیریت تزریق نقدینگی برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها را اجرا کند.

پیشگامی گیلان در حوزه جذب منابع

وی با اشاره به اینکه در حوزه جذب منابع جز استان‌های پیشرو هستیم، ادامه داد: از ابتدای امسال بابت طرح‌های سرمایه گذاری خارجی که از سال‌های قبل تا امروز انجام شده، ۷ میلیون دلار سرمایه خارجی از کشورهایی نظیر کره جنوبی، اتریش و هلند جذب کردیم که به عنوان سرمایه گذاری جذب شده و اثربخش تعریف می‌شود.

نوروزی با بیان اینکه در قانون بودجه شیوه حمایت دولت در قالب تسهیلات یارانه دار (وام‌های کم بهره) تبیین شده تا فعالان اقتصادی کشور از آن برخوردار شوند، گفت: این تسهیلات مشارکتی است و دولت آورده خود را با منابع بانکی منزوج می‌کند و این ترکیب به عنوان تسهیلات یارانه دار از فعالان اقتصادی حمایت می‌کند و هدف اصلی این است با توجه به شاخص عقب ماندگی استان‌ها در حوزه تولید به ویژه اشتغال، بیکاری کاهش یابد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان افزود: عملکرد استان در حوزه تسهیلات یارانه دار قابل قبول است و از محل اعتبارات تخصیص یافته سال ۱۴۰۰ تاکنون به ۵۷۲ طرح در استان تسهیلات یارانه دار بند الف تبصره ۱۸ را به مبلغ هزار و ۹۲ میلیارد تومان پرداخت کنیم و ۴۴ طرح دیگر نیز در مراحل پیش قرارداد هستند که ارزش آنها ۶۰ میلیارد تومان است.

وی با اشاره به اینکه مبلغ پرداختی تسهیلات یارانه دار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است، تصریح کرد: ۸۸ درصد از مبلغ اختصاص یافته برای تسهیلات یارانه دار در گیلان پرداخت شده است.

برای ۲۱۶ طرح جذب منابع انجام شده است

نوروزی با اشاره به اینکه برای ۲۱۶ طرح به مبلغ ۵۸۸ میلیارد تومان جذب منابع داشتیم، بیان کرد: ۶ درصد مازاد از رقم مصوب را جذب کردیم زیرا گفته شده اگر استانی علاوه بر سهم اولیه، منابع مازاد موجود را جذب کند می‌تواند از منابع ملی استفاده کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان با بیان اینکه در بخش پارک علم و فناوری امسال حمایت از فعالیت‌های نوپا و دانش بنیان داشتیم افزود: با ۹ طرحی که به مرحله قرارداد رسیده، ۳۱ میلیارد تومان جذب داشتیم و در حوزه گردشگری به ۸۸ طرح تسهیلات ۶۵ میلیارد تومانی پرداخت کردیم و در حوزه تعاون و کار ۳۹ طرح با جذب ۳۶ میلیارد تومان داشتیم.

وی با بیان اینکه در حوزه بهزیستی ۱۵ طرح با یک میلیارد تومان معادل ۵۵ درصد تحقق داشته ایم، بیان کرد: در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ۳۰ طرح به مبلغ ۸ میلیارد تومان با ۴۴ درصد تخصیص داشتیم.

نوروزی شناسایی عرصه‌های مختلف برای سرمایه گذاری را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: تاکنون ۳۱۹ عرصه شناسایی شده که دستگاه‌های عرصه محور مانند راه و شهرسازی شرکت شهرک‌های صنعتی امور اراضی و منابع طبیعی هستند و می‌توانند زمین برای سرمایه گذاری تخصیص دهند و دستگاه‌های مجوز محور مانند صمت، جهاد کشاورزی و میراث ۲۱۶ مجوز بی نام که معتبر هستند تهیه کرده و در اختیار سرمایه گذاران قرار دادیم.

وی ادامه داد: بسیاری از مجوزها نیاز به استعلام ندارد و کافی است با تعهد دادن درخواست صدور مجوز شود و این مجوزها اعلام محور بوده که در راستای کاهش بروکراسی اداری است و عمدتاً کسب و کارهای خانگی از این نوع هستند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان بیان کرد: امسال ۹ هزار و ۹۳۱ درخواست درقالب ۴۲۲ نوع مجوز ثبت درخواست شده که از سوی ۹ هزار و ۹۰۰ نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی است.

وی با اشاره به اینکه نسبت مجوزهای صادر شده به درخواست‌ها ۲۸ درصد است گفت: از ۹ هزار ۹۳۱ درخواست، ۳ هزار و ۶۰۰ درخواست یعنی ۳۶ درصد به دلایل مختلف رد شده است لذا به دستگاه‌های مجوز محور توصیه می‌شود در راستای اطلاع رسانی درست و به روز کردن سامانه‌ها اقدام کنند.