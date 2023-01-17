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۲۷ دی ۱۴۰۱، ۱۴:۰۲

مدیرکل بنیاد شهید استان سمنان:

۱۳۰۰نفر سهمیه ایثارگران در استان سمنان تبدیل وضعیت شدند

۱۳۰۰نفر سهمیه ایثارگران در استان سمنان تبدیل وضعیت شدند

سمنان- مدیرکل بنیاد شهید استان سمنان با اشاره به قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون یک هزار و ۳۰۰ نفر در این استان مشمول قانون تبدیل وضعیت شدند.

حسین شکرویان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران و فرزندان آنها، بیان کرد: قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی در زمره قوانینی است که شفاف و مشخص شده و قانون گذار دقیقاً مراحل آن را بیان کرده است و لذا تمام دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آنها هستند.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۰ که این قانون در دستگاه‌های اجرایی آغاز شد یک هزار و ۳۰۰ نفر از ایثارگران استان در دستگاه‌های اجرایی تبدیل وضعیت شدند که سمنان در این حوزه در زمره استان‌های پیشرو محسوب می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید استان سمنان بیان کرد: برخی از ایثارگران هستند در برخی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی مانند شهرداری‌ها فعالیت دارند، ممکن است نیروی طرحی به حساب بیایند و لذا دستگاه‌ها در برابر تبدیل وضعیت آنها به رسمی، مقاومت‌هایی را دارند. این در حالی است که قانون به صراحت مشخص کرده که قانون باید اجرا و حسن اجرای آن نیز باید توسط بالاترین مرجع استانی نظارت شود.

شکرویان با بیان اینکه اگر فردی فرزند رزمنده ای است که بیش از شش ماه در جبهه حضور داشته، می‌بایست برای تکمیل پرونده خود به یگان نظامی مربوطه مراجعه کنند، تاکید کرد: اگر رزمنده ما در همان سال‌های دفاع مقدس از طریق سپاه اعزام شده باشد باید فرد متقاضی به سپاه مراجعه کند و اگر از ارتش اعزام شده باشد به همین ترتیب می‌بایست اقدام کند.

وی افزود: در صورتی که فردی فرزند ایثارگران نیروی انتظامی است نیز می‌بایست به فرماندهی این نیرو مراجعه و پرونده ایثارگری پدر یا مادر خود را تکمیل نمایند و سپس به دستگاه‌های مربوطه ارجاع دهند تا کار تبدیل وضعیت آنها صورت گیرد.

مدیرکل بنیاد شهید استان سمنان همچنین ادامه داد: اگر فرزند جانبازان، شهدا و آزاده‌ها نیاز به تبدیل وضعیت دارند نیز می‌توانند به ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان سمنان مراجعه داشته باشند تا بتوانیم شاهد عملی شدن استخدام آنها باشیم.

کد مطلب 5684846

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    نظرات

    • محمد IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام پس چرا تو شهرستان های استان سمنان این طرح تبدیل وضیعت ایثارگری انجام نشده کجا باید مراجعه کنیم
    • محمد IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
      0 0
      پاسخ
      با سلام اگر شماره ای هست با آن تماس بگیریم که برای تبدیل وضیعیت ایثارگری که ما بتوانیم مشکلات مان را بگوییم بهتر هستش

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