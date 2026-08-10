پزشک متخلف در ارومیه ۷ میلیارد ریال جریمه نقدی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه اظهار کرد: پرونده پزشکی برای دریافت مازاد بر تعرفه از بیمار در عمل جراحی به میزان یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی و توبیخ کتبی با درج در پرونده پزشکی به پرداخت هفت میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بررسی اسناد و مدارک پزشکی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش کنند.