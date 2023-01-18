انگلیس: به پاسخ های قبلی به ایران اکتفا نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جیمز کلورلی»، وزیر امور خارجه انگلیس در نشست خبری مشترک با همتای آمریکایی خود در واشنگتن به طرح ادعاهای ضدایرانی پرداخت.

وزیرخارجه انگلیس با اشاره به مجازات اخیر یک جاسوس در ایران مدعی شد: «لندن خود را به پاسخی که قبلاً در برابر ایران اعلام کرده بود، محدود نخواهد کرد.»

با این حال وزیرخارجه انگلیس از بیان جزئیات بیشتر در مورد اقدامات و پاسخی که ممکن است لندن به ایران بدهد، خودداری کرد.

در همان کنفرانس خبری نیز «آنتونی بلینکن»، وزیر امور خارجه آمریکا به طرح ادعاها علیه ایران پرداخت و مدعی شد که واشنگتن از اعدام علیرضا اکبری توسط ایران وحشت زده است.

لازم به ذکر است که علیرضا اکبری، مدتی قبل در پی جاسوسی علیه کشور دستگیر شد. بر همین اساس و پس از تشکیل پرونده قضائی برای متهم و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارجاع و جلسات رسیدگی با حضور وکیل متهم برگزار شد و بر اساس مستندات متقن موجود در پرونده این فرد به جرم جاسوسی برای انگلیس به اعدام محکوم شد.

در پی اعتراض متهم و فرجام خواهی وی، پرونده مجدداً در دیوان عالی کشور بررسی شد و دیوان عالی کشور ضمن رد فرجام خواهی، دادنامه اولیه را ابرام و حکم اعدام اکبری را تأیید کرد.

وزارت اطلاعات در همین زمینه با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرد اکبری یکی از مهم‌ترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس بود که اطلاعات مهم کشور را جمع آوری و به صورت کاملاً آگاهانه و هدفمند در اختیار این سرویس قرار می‌داده است.

اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد این جاسوس و جزئیات اقدامات صورت گرفته در شناسایی و دستگیری وی به شرح ذیل است:

به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند یکی از مهمترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس خبیث در مراکز حساس و راهبردی کشور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و پس از طی فرآیندی طولانی و چند لایه در حوزه‌های ضد اطلاعاتی، فنی و عملیات فریب دستگیر شد.

جاسوس شناسایی شده به نام علیرضا اکبری دارای دسترسی‌هایی به برخی دستگاه‌های حساس کشور بود و در همان حد نیز اطلاعات مکتسبه را به صورت کاملاً آگاهانه و به دفعات متعدد در اختیار سرویس جاسوسی دشمن قرار داده بود.

این جاسوس در جریان اخذ ویزا از سفارت انگلیس در تهران توسط مأمورین اطلاعاتی مستقر در آن سفارت، نشان شده و مورد مصاحبه قرار می‌گیرد و سپس در خلال سفرهای شخصی خود به اروپا، به استخدام تمام‌عیار سازمان جاسوسی انگلستان در می‌آید.

علیرضا اکبری با توجه به اهمیت موقعیت و دسترسی‌هایش به یک جاسوس کلیدی برای سرویس اس آی اس (SIS) تبدیل می‌شود که همزمان توسط چندین افسر برجسته میز ایران تخلیه اطلاعاتی و هدایت می‌شد.

افسران ضد جاسوسی وزارت اطلاعات پس از کشف روابط جاسوسی مورد بحث، تکمیل اطلاعات پیرامون اهداف و لیست نیازمندی‌ها، شکل ارتباطات و ابزارهای ارتباطی سرویس حریف، از مقطعی به مدار ارتباطی فیمابین سرویس اس آی اس (SIS) و جاسوس مورد نظر ورود نموده و به تزریق اطلاعات هدایت شده به مدار مذکور پرداختند.

نهایتاً در زمان مقتضی و با حکم مرجع قضائی متهم بازداشت و پس از طی فرآیند قضائی حکم وی صادر شد. جان بر کفان گمنام ایران اسلامی صراحتاً اعلام می‌نمایند، اگرچه دشمن خبیث انگلیسی توانسته بود از نقطه ضعف‌های این فرد بهره گیرد و او را به استخدام خویش درآورد، اما یقیناً نمی‌داند که کدام بخش از اطلاعات دریافتی، از نوع اطلاعات هدایت شده و فریب بوده است.

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