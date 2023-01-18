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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۹:۱۵

مدیرکل مدیریت بحران بوشهر:

وزش باد شدید در بوشهر به قایق های صیادی خسارت وارد کرد

وزش باد شدید در بوشهر به قایق های صیادی خسارت وارد کرد

بوشهر- مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: وزش باد شدید در بوشهر به قایق های صیادی خسارت وارد کرد.

کوروش دهقان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارش‌های ۲ روز گذشته در بوشهر در برخی از مناطق شاهد آبگرفتگی معابر بودیم که خوشبختانه مشکلی ایجاد نشده است.

وی با اشاره به افزایش سرعت وزش باد در استان بیان کرد: در برخی از مناطق شاهد شکستگی درختان بودیم که خوشبختانه خسارت و تلفاتی در پی نداشته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر ادامه داد: به سبب وزش شدید باد و همزمانی با مد دریا، در اسکله صیادی جلالی بوشهر تعدادی از قایق‌های صیادی بدون سرنشین در اسکله صدمه دیدند ولی به کسی آسیب وارد نشد.

وی با اشاره به آمادگی و اقدام راهداران و امدادگران در نقاط مختلف استان تاکید کرد: تردد در خیابان‌ها و جاده‌های مواصلاتی استان بوشهر روان است.

دهقان از ثبت بیشترین بارش در شهرستان دشتی خبر داد و افزود: تنگستان، دشتستان، دیلم و گناوه و بوشهر نیز بارش‌های فراوانی را داشته‌اند.

کد مطلب 5685439

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