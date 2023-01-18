پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح چهارشنبه در جمع مردم کوهان از توابع شهرستان میامی به میزبانی مسجد جامع این روستا ضمن بیان اینکه از تبصره ۱۶ اشتغال یک هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان در بحث مشاغل خانگی و تولید اشتغال روستایی استان سمنان جذب شده است، تاکید کرد: به زودی پرداخت تسهیلات آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه اشتغال یکی از مسائلی است که توسط مردم روستاهای میامی مطرح می‌شود، افزود: کمیته امداد تسهیلات ارزان قیمت برای خودکفایی پرداخت می‌کند و ما نیز آمادگی داریم تا تسهیلات اشتغال روستایی را پرداخت کنیم.

استاندار سمنان در ادامه با بیان اینکه دولت در استان سمنان موظف است برای هر فردی که قصد بازگشت به روستا دارد، زمین تأمین کند، تاکید کرد: بنیاد مسکن موظف به آمادگی زمین، خیابان کشی و احداث کوچه‌ها است و همچنین آب و گاز و برق نیز موظف به اعطای انشعاب هستند.

هاشمی با تاکید بر مهاجرت معکوس از شهرها به سمت روستاها، بیان کرد: اگر افرادی در مجتمع مسکونی روستاهای شهرستان میامی قصد اسکان دارند، زمین دریافت خواهند کرد تا بتوانیم در روستاها شاهد اسکان مردم باشیم.

وی ضمن اشاره به درخواست ایجاد مجتمع بین راهی در مسیر تردد میامی – جاجرم در محدوده روستای کوهان، تاکید کرد: اولویت در ساخت این مجتمع باید بخش خصوصی باشد چرا که احداث و نگهداری آن نیز راحت تر است لذا اگر بخش خصوصی اعلام آمادگی نسبت به ساخت این مرکز داشت، آماده همکاری و اعطای تسهیلات هستیم.

استاندار سمنان با بیان اینکه اگر شورای روستا و دهیاری بخواهند مجتمع را بسازند، تسهیلات هشت درصد با تنفس دو ساله برای ساخت مجتمع بین راهی در کوهان داده خواهد شد، بیان کرد: مجتمع بین راهی به واسطه افزایش ماندگاری مسافران و کاهش تصادفات اهمیت دارد اما اولویت ما ورود بخش خصوصی است.

هاشمی با بیان اینکه برای سالن ورزشی کوهان قولی را نمی‌توانیم بدهیم چرا که اصلاً در دولت سیزدهم بنای به تعریف پروژه جدید نیست و از دولت قبل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام وجود دارد، افزود: اگر پولی باشد ابتدا طرح‌های نیمه تمام را صورت خواهیم داد.