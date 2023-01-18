حضور کاراته کاهای ایران در رقابتهای آزاد فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از خروج کاراته از المپیک، فرانسه قید برگزاری مسابقات کاراته وان را زد، ولی همانند گذشته، رقابتهای آزاد را برگزار می کند. این رقابتها از معتبرین تورنمنت های دنیاست که مورد اقبال برخی از بهترین های دنیا قرار می گیرد. از ایران نیز برای حضور در این رقابتها که طی روزهای ۲۹ دی تا ۲ بهمن ماه برگزار می شود، ۱۰ کاراته کا ثبت نام کرده اند.

علی اصغر آسیابری، بهمن عسگری، سجاد گنج زاده، ابراهیم حسن بیگی، مهدی خدابخش، محمود و مرتضی نعمتی، علی صفدری، مهدی شهگل، صالح اباذری و گلشن اسدی کاراته کاهایی هستند که برای حضور در این رقابتها ثبت نام کرده اند که تا کنون سفارت فرانسه در تهران برای این نفرات اقدام به صدور روادید نکرده است.

در این مورد حضور سجاد گنج زاده، صالح اباذری و مهدی خدابخشی به دلیل داشتن رودادید بلند مدت در این رقابتها قطعی است، ولی سایر نفرات به همراه کادر فنی در انتظار صدور روادید هستند.