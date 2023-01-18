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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۳:۳۴

معاون هواشناسی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد؛

دما در چهار محال و بختیاری کاهش می یابد

دما در چهار محال و بختیاری کاهش می یابد

شهرکرد_معاون هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: برای فردا تا اواسط هفته آینده کاهش دما و استقرار هوای سرد پیش‌بینی می‌شود.

مهرداد قطره در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شاهد بارش‌های نسبتاً خوبی در جریان فعالیت سامانه بارشی در چهارمحال و بختیاری بودیم.

وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان بارندگی در جنوب چهارمحال و بختیاری اتفاق افتاد، افزود: آب حاصل از ذوب برف در لردگان ۳۷.۵ میلی‌متر، مالخلیفه ۳۱.۱ میلی‌متر، بروجن ۲۱ میلی‌متر، بلداجی ۱۷ میلی‌متر، شهرکرد ۱۵.۵ میلی‌متر، سورشجان ۱۵.۴ میلی‌متر، دوآب صمصامی ۱۴.۹ میلی‌متر و چلگرد ۱۴.۲ میلی‌متر، است.

معاون هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همچنین در لیرابی در شهرستان اردل ۱۳.۵ میلی‌متر، اردل ۱۲.۱ میلی‌متر، فرخشهر ۱۱.۶ میلی‌متر، سامان ۱۰.۵ میلی‌متر، فارسان ۸.۵ میلی‌متر، بن ۷.۱ میلی‌متر، ایل‌بگی ۷.۱ میلی‌متر و در بازفت ۶.۴ میلی‌متر گزارش بارندگی را داشتیم.

قطره عنوان کرد: سامانه بارشی شب گذشته از چهارمحال و بختیاری خارج شد، با خروج این سامانه کاهش دمای هوا و پدیده مه را شاهد بودیم.

وی خاطرنشان کرد: برای امروز مه‌آلودگی را پیش‌بینی می‌کنیم که به‌تدریج از مه‌آلودگی کاسته می‌شود، آسمان قسمتی ابری و به مروز از میزان ابرناکی نیز کم می‌شود.

معاون هواشناسی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: از پنجشنبه تا اواسط هفته آینده جوی نسبتاً پایدار در سطح استان حاکم است و آسمان نیز کمی تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد خواهد بود که این وزش باد در نواحی کوهستانی و برف‌گیر می‌تواند با کولاک برف، لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش دید همراه باشد.

قطره به شهروندان چهارمحال و بختیاری توصیه کرد: اگر قصد سفر به نواحی کوهستانی و برف‌گیر را دارند حتماً تحهیزات زمستانی را همراه خود داشته باشند و تا جایی که امکان دارد از سفرهای غیرضروری اجتناب کنند.

وی بیان کرد: بلداجی با دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد زیر صفر سردترین ایستگاه در چهارمحال و بختیاری بود، شهرکرد نیز دمای ۸ درجه سانتی‌گراد زیر صفر را ثبت کرد و کمینه دمای دیگر نقاط استان نیز عدد زیر صفر رسید.

معاون هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: برای فردا تا اواسط هفته آینده کاهش دما و استقرار هوای سرد پیش‌بینی می‌شود که توصیه می‌شود در استفاده از حامل‌های انرژی دقت لازم به عمل آید.

کد مطلب 5685735

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