به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هدایت گفت: سازمان نوسازی شهر تهران با توجه به اهمیت موضوع تصمیم دارد با نظر نخبگان و متخصصان حوزه مسکن، مسابقه طراحی محلات الگو را با رویکرد ایجاد محلات متمرکز با نگاه معماری ایرانی اسلامی، تعیین قلمرو و فضای مشخص با تأمین خدمات مورد نیاز، جلوگیری از سفرهای غیر ضروری، کاهش ترافیک و آلودگی هوا، تعریف فضاهای جمعی و تعاملی مشترک در مقیاس‌های مختلف و تأمین حیاط در طبقات، نورگیری، عدم اشرافیت فضاها، معماری سبز و استفاده از انرژی‌های نو، کیفیت و سرعت اجرا را به عنوان اولین محله الگوی شهر تهران در اقدامی مشارکتی برگزار کند.

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران از تمام علاقمندان، متخصصان، طراحان شهری در این حوزه دعوت کرد با مراجعه به وبسایت سازمان نوسازی شهر تهران بخش فراخوان این وب سایت به آدرس https://nosazi.tehran.ir شرایط مسابقه را مطالعه کرده و با دریافت فرم ثبت نام در این مسابقه شرکت کنند.