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۲۸ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۰۸

مدیرکل بهزیستی اردبیل خبر داد؛

غربالگری شنوایی بیش از ۱۰ هزار نفر در اردبیل

غربالگری شنوایی بیش از ۱۰ هزار نفر در اردبیل

اردبیل- مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: ۱۰ هزار و ۹۷۶ نفر در اردبیل طی ۱۰ ماهه سال‌جاری مورد غربالگری شنوایی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی بعدازظهر چهارشنبه در نشست با مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل با اشاره به غربالگری ۱۶ هزار و ۴۵۱ نوزاد در سال گذشته اظهار کرد: ۱۰ هزار و ۹۷۶ نفر در اردبیل در ۱۰ ماهه سالجاری مورد غربالگری شنوایی قرار گرفتند.

وی افزود: با توجه به آگاهی دهی‌های عمومی و اجرای برنامه غربالگری شنوایی و انجام مشاوره‌های ژنتیک و بالارفتن دانش و مهارت‌های ارتباطی امروزه معلولیت‌های ناشی از کم شنوایی و ناشنوایی در استان به سمت کاهش پیش می‌رود.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل خاطرنشان کرد: تا زمان حساس یادگیری زبان اگر مشکل کم شنوایی نوزادان تشخیص داده نشود کودکان با تاخیر به حرف زدن می افتند و در یادگیری آنها نیز تاثیر نامطلوبی خواهد داشت.

رضایی با بیان اینکه به طور میانگین سه درصد کودکان دارای اختلالات کم شنوایی و ناشنوایی هستند، گفت: مشاوران و کادر بهزیستی در تلاش هستند تا با ارائه آموزش‌های لازم به خانواده‌ها از تعداد نوزادان دارای اختلال شنوایی کاسته شود.

وی با تاکید بر لزوم کیفیت بخشی خدمات ارائه شده به معلولان بیان کرد: باید شرایطی ایجاد کنیم که علاوه بر تسریع در روند توان بخشی خدمات ارائه شده از استاندارد لازم برخوردار باشد.

کد مطلب 5686036

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