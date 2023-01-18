موضع گیری وزیر دارایی عربستان درباره روابط پکن و ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، محمد الجدعان وزیر دارایی عربستان امروز چهارشنبه گفت: چین برای عربستان سعودی بسیار مهم و بزرگترین شریک تجاری است، اما آمریکا هم شریک مهم و بسیار استراتژیک است.

وی طی سخنانی در مجمع جهانی داووس افزود: هدف ما این است که پل این شکاف و نیروی ارتباطی باشیم و از ارتباط با کشورها حمایت می کنیم خواه چین باشد یا آمریکا یا کشورهای دیگر.

وی افزود: ما نقش خود را ایفا می کنیم و شما می توانید روی عربستان سعودی برای ادامه ایفای این نقش حساب کنید.

لازم به ذکر است که روابط عربستان سعودی با چین در چند سال گذشته به‌طور قابل توجهی تقویت شده است. چین بزرگ‌ترین شریک تجاری عربستان سعودی است و این پادشاهی یکی از اعضای ابتکار زیرساخت جهانی کمربند و جاده چین (BRI) است. در سال‌های اخیر چند دیدار قابل توجه بین رهبران چین و عربستان سعودی صورت گرفته است. شی در سال ۲۰۱۶ از عربستان سعودی دیدن کرد؛ درحالی‌که پادشاه سعودی یک سال بعد از پکن بازدید کرد. در سال ۲۰۱۹، محمد بن سلمان به چین سفر کرد و در آنجا قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری پتروشیمی را امضا کرد. روابط عربستان و چین در زمینه انرژی در سال جاری بهبود یافته است.

در سال‌های اخیر دامنه همکاری‌های دوطرف از حوزه انرژی و تجاری فراتر رفته و به بخش فناوری، کشاورزی و انرژی هسته‌ای نیز رسیده است. به اعتقاد کارشناسان، با توجه به توافق‌های دوطرف در زمینه توسعه حوزه اقتصاد دیجیتال و ارتباطات ازجمله ماهواره‌ها و فناوری‌های نسل پنجم اینترنت، روند همکاری‌ها در سال‌های پیش‌رو به‌طور چشمگیری تسریع خواهد شد.