از کشف ۱۸۱ کیلوگرم تریاک تا قاچاق سوخت با پراید

به گزارش خبرنگار مهر، امروز و در نقاط مختلف کشور حوادثی به وقوع پیوسته است و در این بسته خبری به گوشه‌ای از مأموریت‌ها، حوادث و جرایم می‌پردازیم.

کشف ۱۸۱ کیلوگرم تریاک از مخفیگاه متهمان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت از دستگیری ۲ فروشنده موادمخدر در منطقه جنوب و مرکز تهران با کشف ۱۸۱ کیلو تریاک از مخفیگاه متهمان خبر داد.

سرهنگ "ضرغام آذین" در تشریح جزئیات این خبر اعلام داشت: در راستای مبارزه قاطع و همه جانبه علیه قاچاقچیان و سوداگران مرگ، مأموران پایگاه یکم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران به منظور تحقق اهداف سازمانی در خصوص انهدام باندهای فعال در منطقه "شوش"، "هرندی" و "مولوی"، مطلع شدند ۲ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر مبادرت به توزیع گسترده مواد مخدر در منطقه شوش تهران با شیوه و شگردهای خاص می‌کنند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، مراتب به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت و با اقدامات اطلاعاتی فشرده چندین روزه علیه قاچاقچیان، مشخص شد متهمان به صورت بسیار ماهرانه در پوشش اجاره یک باب منزل مسکونی در منطقه "شوش" اعمال مجرمانه خود را جامه عمل می‌پوشانند.

وی اضافه کرد: رصد لحظه به لحظه فعالیت قاچاقچیان ادامه داشت تا اینکه در نهایت مأموران که از مدت‌ها قبل در حال مراقبت نامحسوس محدوده مخفیگاه متهمان بودند در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه پلیسی اقدام به ورود به مخفیگاه قاچاقچیان کردند و ضمن دستگیری افراد مواد فروش موفق شدند ۱۸۱ کیلوگرم تریاک که به نحو بسیار ماهرانه در محل‌های مختلف پنهان و جاسازی شده بود را کشف کردند.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان به همراه مواد مکشوفه به مقر پلیس منتقل و پس از تحقیقات تکمیلی جهت سیر مراحل قضائی به دادسرا تحویل داده شدند.

رسیدگی به مشکلات کارکنان، دغدغه جدی فرماندهان گروه استان‌ها

فرمانده یگان امداد تهران بزرگ در جلسه پرسش و پاسخ با کارکنان گفت؛ رسیدگی به مشکلات کارکنان یک دغدغه جدی فرماندهان است که باید برای رفع مشکلات شبانه روز تلاش کنیم.

سرهنگ " سلمان آدینه وند " با حضور در جمع کارکنان و همکاران در محل نمازخانه ستاد فرماندهی در یک نشست صمیمی ضمن ارائه آموزش‌های لازم به سوالات و دغدغه‌ای کارکنان پاسخ داد.

سرهنگ آدینه وند در این نشست با اشاره به مشکلات موجود و خصوصاً مشکلات معیشتی و سختی کار گفت، رسیدگی به مشکلات همکاران یک مسئولیت بزرگ برای فرماندهان است بوده که در حد توان به صورت شبانه روزی دراین خصوص تلاش می‌کنیم. مشکلات همکاران در واقع مشکلات برای خود ما است و با جنس مشکلات آشنا هستیم و تمام توان خود را برای کم کردن مشکلات بکار خواهیم بست.

فرمانده یگان امداد پلیس تهران در خاتمه افزود: خدمت در لباس مقدس انتظامی نعمت بزرگی است که باید قدردان آن باشیم. خدمت به مردم ولایتمدار و متدین، فرصت مغتنمی است که با کار مضاعف و روحیه جهادی باید این وظیفه مهم را بخوبی انجام دهیم.

قاچاق سوخت با پراید

فرمانده انتظامی شهرستان ری از توقیف یک دستگاه خودرو سواری پراید حامل ۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق، خبرداد.

سرهنگ "دوستعلی جلیلیان" با اعلام جزئیات خبر اظهار داشت: در پی اعلام خبری مبنی بر اینکه فردی به وسیله یک دستگاه خودرو "پراید" قصد انتقال مقداری سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را دارند، بلافاصله موضوع در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۳۱ شهرری قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران کلانتری شهر ری در حین گشت زنی هدفمند موفق شدند خودروی مورد نظر را شناسایی کنند، افزود: بعد از صدور دستور توقف، در بازرسی از این خودرو ۴۰۰ لیتر گازوئیل که به طرز ماهرانه‌ای در خودرو جاسازی شده بود را کشف و توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری با بیان اینکه خودروی مورد نظر با هماهنگی انجام شده توقیف و به پارکینگ انتقال یافت، تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان از این داشت، راننده خودرو دارای ۵ فقره سابقه قاچاق سوخت بوده که بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ جلیلیان در پایان با تاکید بر اینکه پلیس با قدرت در مقابل سودجویان و قاچاقچیان ایستاده است از مردم عزیز خواست تا در صورت اطلاع از فعالیت اینگونه افراد بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.