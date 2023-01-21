محمود عباس‌زاده مشگینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دولت باید تا ۱۵ آذرماه بودجه سالانه را تقدیم مجلس می‌کرد که تغییر به وجود آمده پسندیده و کار خوبی نیست.

وی فرصت اندک و محدود مجلس را در بررسی دقیق بودجه سالانه یادآور شد و خاطرنشان کرد: انتظار داشتیم تا قبل از بودجه سالانه برنامه هفتم ارائه می‌شد که این کار متأسفانه به دلایل مختلف محقق نشده است.

نماینده مردم مشگین شهر در مجل شورای اسلامی از بودجه به عنوان سند مالی دولت با اعداد و ارقام دقیق و ثبت شده روی کاغذ یاد کرد و گفت: این سند مالی باید با اسناد بالادستی منطبق بوده و به عنوان برنامه اجرایی دولت مورد توجه قرار گیرد.

عباس‌زاده مشگینی بیان کرد: در این سند مالی منابع درآمدی و هزینه‌ای دولت کاملاً مشخص شده و ما به عینه آثار تورمی، رشد اقتصادی و دیگر تحولات را در بودجه سالانه می‌توانیم مشاهده کنیم.

وی از آغاز بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و تصویب کلیات آن خبر داد و افزود: بودجه سال آینده کشور ۵ هزار و ۲۰۰ همت است که ۳ هزار همت آن مربوط به شرکت‌های دولتی و ۲ هزار همت نیز بودجه عمومی دولت است که عمده منابع درآمدی نیز از مالیات، نفت، اوراق مالی و فروش اموال دولتی پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس برآورد بانک جهانی و بودجه تدوین شده تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی در سال پیش رو پیش بینی می‌شود و افزایش رقم بودجه نیز نشان از این وضعیت تورمی است.

شرکت‌های دولتی در تاریک خانه‌های نظارت

عباس‌زاده مشگینی خاطرنشان کرد: ۳ هزار همت منابع شرکت‌های دولتی است که هیچگونه نظارتی بر این شرکت‌ها و هزینه کرد منابع آنها نمی‌شود.

وی گفت: حتی دیوان محاسبات نیز بر عملکرد این شرکت‌ها نظارتی ندارد و باید تمرکزمان را بر نظارت بیشتر بر این شرکت‌های متمرکز کنیم چرا که اغلب حقوق‌های نجومی و سوءاستفاده‌ها نیز در همین جاست.

نماینده مردم مشگین شهر در مجل شورای اسلامی بیان کرد: براساس آمار مستند مرکز پژوهش‌های مجلس از ۳۷۶ شرکت دولتی تنها ۱۷۹ شرکت سودده بوده و مابقی زیان ده هستند.

عباس زاده مشگینی ادامه داد: دلیلی اینکه دولت‌ها از واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی طفره می‌روند معلوم نیست و باید مشخص شود که چرا روند مردمی سازی اقتصاد در ایران با مقاومت روبروست.

وی افزایش مالیات‌ها و اجرایی نشدن اصل ۴۴ را از دیگر نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۲ اعلام کرد و گفت: در نقطه مقابل بودجه سال آینده متناسب با رویکرد اقتصاد مقاومتی تهیه شده و کمترین وابستگی را به نفت شاهد هستیم.

۲۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ۱۲۰ نفر در کشور

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات معوق در کشور اشاره و اظهار کرد: مالیات ستانی باید عادلانه باشد و لزومی ندارد که ۱۲۰ نفر در این کشور بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی و فرار مالیاتی داشته باشد.

عباس زاده مشگینی افزود: اشکال در سیستم مالیات گیری کشور است که تاکنون نتوانسته است روند درستی را در این بخش در پیش بگیرد.

وی تصریح کرد: همه این ضعف‌ها در حقیقت گرانی گاه بودجه کشور است و به رغم تلاش دولت در تحقق درآمدهای مالیای این ضعف نیز کاملاً مشخص و مبرهن است.

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی آمار بانک جهانی را مبنی بر رقم تورمی ۴۲ درصدی در ایران یادآور شد و بیان کرد: هرچند نرخ رشد تورم کمتر شده اما همچنان تورم ۴۰ درصدی مردم را اذیت می‌کند.

عباس زاده مشگینی گفت: برای عبور منطقی از تحریم‌ها ما باید رویکرد اقتصاد مقاومتی را تقویت کنیم و در کنار آن دیپلماسی هوشمند را نیز در پیش بگیریم.

تورم محصول کسری بودجه است

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اشکال بودجه امسال و سال آینده را کسری بالای بودجه اعلام کرد و افزود: تورم محصول کسری بودجه است و دولت‌ها باید با راهکارهای منطقی کسری را حل کرده و اقدامی را در راستای روند فزاینده تورم در پیش نگیرند.

عباس زاده مشگینی ادامه داد: ما در فروش اموال دولتی می‌توانیم انقلاب اقتصادی کنیم چرا که با فروش و واگذاری آن به مردم به راحتی می‌توان فرصت‌های اشتغال و تولید ثروت را مهیا کرد.

وی با بیان اینکه ۸۵ درصد بودجه کشور صرف پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری می‌شود، اظهار کرد: با ۱۵ درصد منابع تملک دارایی نمی‌توان پروژه‌های بزرگ عمرانی را اجرا کرد و ما در سال‌های اخیر این خلأ را در کشور به ویژه معطلی پروژه‌های عمرانی و عدم پرداخت تسهیلات اشتغال به عینه شاهد هستیم.