آمریکا ارتش خصوصی واگنر را سازمان جنایی فراملی معرفی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جان کربی»، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که آمریکا به زودی شرکت نظامی خصوصی واگنر را به عنوان یک سازمان جنایی فراملی معرفی خواهد کرد و آن را تحت تحریم خواهد کرد.

کربی طی یک نشست مطبوعاتی گفت: «وزارت خزانه‌داری واگنر را به‌عنوان یک سازمان جنایی فراملی مهم تحت فرمان اجرایی ۱۳۵۸۱ معرفی خواهد کرد.»

کربی گفت که دولت ایالات متحده همچنین هفته آینده تحریم‌های بیشتری را علیه واگنر و شبکه پشتیبانی آن در سراسر قاره‌های مختلف جهان اعمال خواهد کرد.

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت که دولت ایالات متحده برای شناسایی، مختل کردن، افشا و هدف قرار دادن شرکت‌هایی که به گروه واگنر کمک می‌کنند، تلاش خواهد کرد.

کربی افزود، تعیین گروه واگنر به عنوان یک سازمان جنایی فراملی، راه‌های بیشتری را برای ایالات متحده باز می‌کند تا نه تنها واگنر را تحریم کند، بلکه فشار بیشتری را بر توانایی این شرکت برای انجام تجارت در سراسر جهان اعمال کند.

واگنر، یک ارتش خصوصی نزدیک به ولادیمر پوتین، رئیس جمهور روسیه است که در چندین کشور آفریقایی و همچنین جنگ اوکراین فعالیت داشته و سال‌هاست تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. قرار گرفتن این گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی، آمریکا را قادر می‌سازد تا اعضای آن را تحت پیگرد کیفری قرار داده و اموال و دارایی‌های این گروه در سراسر دنیا را توقیف و بلوکه کند.

با این حال، دولت روسیه همواره هرگونه ارتباط رسمی با این گروه را رد کرده است. یوگنی پریگوژین، بنیانگذار و یکی از سهامداران اصلی شرکت امنیتی واگنر در سال ۲۰۱۴ این گروه را تأسیس کرد و فعالان اطلاعاتی و سیاسی غرب، وی را یکی از «متحدان» اصلی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه معرفی و به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ و سال‌های بعد از آن متهم کرده‌اند.