به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جانفشان نوبری در دهمین نشست از سلسله نشست‌های خبری مدیران شهرداری تبریز اظهار کرد: ۶ قطعه از قطعات تفکیکی پیرامون خانه منتسب به باقرخان در راستای آزادسازی این محل و تبدیل آن پارک تملک می‌شود.

وی افزود: بر اساس توافق صورت گرفته با اداره کل میراث فرهنگی استان، این قطعات تفکیکی به صورت ۵۰ - ۵۰ توسط شهرداری و میراث فرهنگی تملک می‌شود.

جانفشان خاطرنشان کرد: مالکان این املاک همکاری خوبی با شهرداری منطقه ۸ داشته و توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

وی مساحت این قطعات تفکیکی را چهار هزار و پانصد متر مربع اعلام کرده و یادآور شد: این قطعات تفکیکی توسط شهرداری تبریز و اداره کل میراث فرهنگی استان به صورت مشترک و در راستای احیای خانه منتسب به باقرخان تملک می‌شود.