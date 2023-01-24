نقض گسترده آتش بس در الحدیده یمن از سوی متجاوزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از تداوم نقض آتش بس از سوی ائتلاف متجاوز سعودی خبر دادند.

منابع یمنی اعلام کردند: متجاوزان طی ساعات گذشته بیش از ۲۴۰ بار آتش بس را در الحدیده نقض کردند که از این میان ۱۰ پرواز جاسوسی بر فراز مناطق حیس، الجراحی و الجبلیه رخ داده است.

این منابع افزودند: ۱۰۰ مورد نقض آتش بس شامل گلوله باران توپخانه ای و ۱۱۳ مورد حملات با آتشبارهای دیگر بوده است.

از سوی دیگر منابع یمنی به زخمی شدن یک یمنی در صعده بر اثر حملات جدید ارتش سعودی به منطقه آل الشیخ اشاره کردند.

لازم به ذکر است که ساعاتی قبل هم منابع یمنی از شهادت سه کودک یمنی در حمله پهپادی خبر داده بودند.