تداوم حملات ارتش سعودی به غیرنظامیان در صعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از پنج حمله هوایی هواپیماهای جاسوسی ائتلاف سعودی به منطقه مرزی شدا خبر دادند.

همچنین در نتیجه حمله توپخانه ارتش عربستان به منطقه مرزی شدا در صعده یمن، یک یمنی زخمی شد.

همزمان وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن به شدت جنایت حمله هوایی به الشرجه در استان الحدیده که به شهادت سه کودک و زخمی شدن دو نفر دیگر منجر شد را به شدت محکوم کرد.

در بیانیه وزارت بهداشت یمن آمده است: جنایت قتل کودکان در الحدیده و پیش از آن ارتکاب جنایات جنگی، تشکیل کمیته حقیقت یاب را ضروری ساخته است.

وزارت بهداشت یمن گفت: ما کشورهای متجاوز را مسئول تبعات این جنایات در مناطق مرزی صعده می دانیم و از سکوت جامعه جهانی ابراز انزجار می کنیم.