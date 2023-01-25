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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۵۸

تداوم حملات ارتش سعودی به غیرنظامیان در صعده

تداوم حملات ارتش سعودی به غیرنظامیان در صعده

حملات توپخانه و هوایی ائتلاف متجاوز سعودی به مناطق مرزی یمن در استان صعده ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از پنج حمله هوایی هواپیماهای جاسوسی ائتلاف سعودی به منطقه مرزی شدا خبر دادند.

همچنین در نتیجه حمله توپخانه ارتش عربستان به منطقه مرزی شدا در صعده یمن، یک یمنی زخمی شد.

همزمان وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن به شدت جنایت حمله هوایی به الشرجه در استان الحدیده که به شهادت سه کودک و زخمی شدن دو نفر دیگر منجر شد را به شدت محکوم کرد.

در بیانیه وزارت بهداشت یمن آمده است: جنایت قتل کودکان در الحدیده و پیش از آن ارتکاب جنایات جنگی، تشکیل کمیته حقیقت یاب را ضروری ساخته است.

وزارت بهداشت یمن گفت: ما کشورهای متجاوز را مسئول تبعات این جنایات در مناطق مرزی صعده می دانیم و از سکوت جامعه جهانی ابراز انزجار می کنیم.

کد مطلب 5692082

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    نظرات

    • یک ایرانی IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
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      پاسخ
      چرا برادران انصارالله جواب تجاوزات وحملات ال سعودرا نمیدهند؟آیا ترسیده اید؟ویا کشوری ودولتی شما را مانع میشود،بزنیدوپاسخ دندان شکن به آل سعودبدهید،غلط میکندآن کشورودولتی که مانع شما شود،هرکه میخواهدباشد.

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