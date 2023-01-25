کنکور دو مرحله ای نشده بلکه دو بار در سال برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصورکبگانیان درحاشیه یکصدو شصت و نهمین جلسه شورای ستاد نقشه جامع علمی کشور با ارائه گزارشی از جلسه مذکورافزود: در ابتدای جلسه گزارش خوبی از برگزاری کنکور سراسری و مصوبه سنجش و پذیرش شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد.

وی ادامه داد: دودستگاه مسئول اصلی مصوبه مذکور، سازمان سنجش آموزش کشور در وزارت علوم و مرکز سنجش آموزش در وزارت آموزش و پرورش هردو گزارش خوبی ارائه دادند.

دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور افزود: در آزمون اختصاصی، یا همان کنکور که امسال ۶۰ درصد در قبولی نقش دارد، ۴۱۷ شهرستان و ۵۸۵ حوزه و حدود ۹۰ هزارنفر از عوامل اجرایی درگیراین موضوع بودند.

وی ادامه داد: طبق مصوبه ستاد نقشه جامع علمی کشور کنکور فقط یکبار در تابستان برگزار نمی‌شود، بلکه داوطلبان این شانس را دارند که دوبار درسال در کنکور سراسری شرکت کنند، البته اشتباهات بزرگی در صداوسیمای ما انجام شده است و به طور مرتب اعلام می‌کنند که کنکور دو مرحله‌ای شده که به هیچ وجه درست نیست.

کبگانیان افزود: داوطلبان کنکور در سال دو بار این شانس را دارند که در کنکور سراسری شرکت کنند. کنکور دو مرحله‌ای نشده است و این موضوع از نظر روانی برای برخی از داوطلبان جو روانی منفی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: البته مصوبه ما این بود که حداقل کنکور دوبار در سال برگزار شود، اگر امکان آن باشد، می‌شود ۳ بارهم در سال برگزار شود چون ممکن است داوطلبی مشکل فیزیکی و یا مشکل دیگری داشته باشد، بتواند در کنکور بعدی شرکت کند ودر هر کنکوری که امتیاز بهتری کسب کرده باشد همان برای وی لحاظ شود و تا دوسال هم نتیجه برای وی محفوظ است.

وی به زلزله در زمان کنکور اشاره کرد و افزود: دراین خصوص باید از وزارت کشور تشکر کنیم که گزارشی دراین زمینه ارائه داد که براساس آن همکاری خوبی صورت گرفته وتیم هایی ویژه ای به کار گرفته شده اند.

دبیر ستاد نقشه جامع علمی کشور افزود: امتحانات نهایی آموزش و پرورش نیز علی رغم جو سازی ها مبنی بر روی دادن تقلب، تحول جدی داشت، خوشبختانه در حد قابل قبولی برگزار شد و ما از وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش آموزش کشور تشکر ویژه داریم.

کبگانیان افزود: وزارت آموزش و پرورش استانداردهای خوبی برای طراحان سوال تعیین کرده اند، همچنین قرنطینه جدی برای طراحان سوال ایجاد کرده و رمزگزاری کرده اند و توزیع الکترونیک آخرین قسمتی بود که ما را در ستاد نقشه جامع علمی قانع کرد که این کار بدون خطا وسوگیری در تصحیح ورقه‌ها انجام می‌شود.

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