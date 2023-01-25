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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۱۲

هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال؛

پرسپولیس با یک محروم به اهواز می‌رود/ برنامه سرخپوشان مشخص شد

پرسپولیس با یک محروم به اهواز می‌رود/ برنامه سرخپوشان مشخص شد

تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار هفته هفدهم خود برابر فولاد هافبک میانی خود را در اختیار ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرخپوشان تهرانی در این هفته از رقابتها روز جمعه در ورزشگاه اختصاصی فولاد به مصاف شاگردان جواد نکونام خواهند رفت. این دیدار در شرایطی برگزار می شود که پرسپولیس با اختلاف خوبی نسبت به تعقیب کنندگان در صدر جدول قرار دارد.

با این حال گل محمدی برای دیدار با فولاد سروش رفیعی هافبک میانی خود را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهد داشت. رفیعی یکی از بازیکنان باتجربه پرسپولیس است که البته بیشتر به عنوان بازیکن ذخیره وارد زمین می شود. او سابقه بازی در فولاد خوزستان را هم دارد.

شاگردان گل محمدی روز چهارشنبه و پنجشنبه تمرینات خود را در تهران پیگیری خواهند کرد و سپس عصر پنجشنبه راهی اهواز خواهند شد تا خود را برای برگزاری دیدار روز جمعه آماده کنند.

برنامه دیدارهای هفته هفدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

پنجشنبه ۶ بهمن

* استقلال - ملوان بندرانزلی - ساعت ۱۵- ورزشگاه آزادی تهران
* نساجی مازندران - سپاهان - ساعت ۱۷- ورزشگاه وطنی قائم‌شهر

جمعه ۷ بهمن

* آلومینیوم اراک- صنعت نفت آبادان - ساعت ۱۴- ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
* ذوب آهن اصفهان- تراکتور تبریز - ساعت ۱۴- ورزشگاه فولادشهر فولادشهر
* پیکان تهران - مس کرمان - ساعت ۱۴- ورزشگاه انقلاب کرج
* گل گهر سیرجان - مس رفسنجان - ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید سردار سلیمانی سیرجان
* نفت مسجد سلیمان- هوادار تهران - ساعت ۱۶- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
* فولاد خوزستان- پرسپولیس - ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

کد مطلب 5691621

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