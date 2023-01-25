پروازهای فرودگاه اهواز همچنان لغو می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام اطلاعات پرواز فرودگاه بین المللی شهید سپهبد قاسم سلیمانی اهواز، دو پرواز مسیر اهواز-شیراز-اهواز به علت پدیده مه گرفتگی باطل شد.

همچنین دو پرواز مسیر اهواز -تهران -اهواز به علت کاهش دید و مه گرفتگی لغو شد.

در روزهای گذشته به علت پدیده مه گرفتگی چندین پرواز فرودگاه اهواز باطل شد.

روزانه ۶۰ پرواز در مسیرهای داخلی و خارجی فرودگاه فرودگاه بین المللی شهید سپهبد قاسم سلیمانی اهواز انجام می‌شود. به علت مه گرفتگی میزان دید در ۱۰ شهر خوزستان صبح امروز کاهش یافت.

پدیده مه گرفتگی تا پایان هفته در استان ادامه دارد.