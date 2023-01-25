معرفی کتاب خاطرات مرضیه حدیدچی دباغ در نماز جمعه این هفته تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی نوری سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: نمازجمعه این هفته تهران ،۷ بهمن‌ماه در مصلی امام خمینی (ره)، برگزار خواهد شد. طبق روال، ساعت ۱۰:۳۰ صبح درب‌های مصلی امام خمینی (ره) به روی نمازگزاران گشوده می‌شود و برنامه از ساعت ۱۱ آغاز خواهد شد.



وی افزود: در بخش معرفی کتاب این هفته در نمازجمعه تهران، کتاب خاطرات مرضیه حدیدچی (دباغ)، یکی از مبارزان زن پیش از انقلاب، نوشته محسن کاظمی معرفی می‌شود.



حجت‌الاسلام نوری ادامه داد: کتاب خاطرات مرضیه حدیدچی (دباغ)، به ذکر خاطرات و جان‌فشانی‌های این بانوی انقلابی در راه انقلاب می‌پردازد تا به همگان یادآوری کند که تنها مردان، مبارزان این عرصه نبودند، بلکه زنانی بودند که مجاهدانه بر سر اعتقادات و آرمان‌هایشان جنگیدند تا این پیروزی را نصیب مردم ایران کنند. طاهره دباغ که به او لقب مادربزرگ انقلاب را داده‌اند در خاطراتش از زندان به شکنجه‌های شدید توسط ساواک اشاره کرده‌است.



سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تصریح کرد: وی پس از تحمل شکنجه‌های بسیار، به دلیل شدت جراحت‌ها از زندان آزاد شد. ساواک که از زنده ماندن او نا امید شده بود او را آزاد کرد تا مرگش طبیعی جلوه کند اما دباغ پس از جراحی و درمان به خارج از کشور فرار کرد. او در فرانسه و انگلیس در اعتصاب غذاهایی برای آزادی زندانیان سیاسی ایرانی شرکت کرد. در عربستان سعودی به توزیع اعلامیه‌های امام خمینی (ره) در میان زائران می‌پرداخت اما بیشتر فعالیت‌های او در خارج از کشور مربوط به آموزش مبارزات چریکی در سوریه و لبنان بود. در هنگام اقامت امام خمینی (ره) در پاریس دباغ محافظ شخصی ایشان شد و همچنین وظایف اندرونی بیت را نیز برعهده داشت.



حجت‌الاسلام نوری در پایان افزود: کتاب خاطرات مرضیه حدیدچی (دباغ) با ۳۰ درصد تخفیف در غرفه کتاب آدینه درضلع شرقی شبستان مصلی امام خمینی (ره) در معرض انتخاب علاقمندان است.

حجت‌الاسلام علی نوری سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفت: نمازجمعه این هفته تهران ،۷ بهمن‌ماه در مصلی امام خمینی (ره)، به امامت حجت الاسلام کاظم صدیقی برگزار می‌شود.

برنامه میزهای خدمت در هفتم بهمن ۱۴۰۱ به شرح زیر است:



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مدیرکل بهزیستی استان تهران

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران

کمیته امداد امام خمینی (ره)

شهرداری تهران