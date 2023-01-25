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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۰۰

معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری نهاوند مطرح کرد؛

قاچاق دام زنده از عوامل اصلی افزایش قیمت گوشت قرمز در نهاوند

قاچاق دام زنده از عوامل اصلی افزایش قیمت گوشت قرمز در نهاوند

همدان_معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری نهاوند گفت: کاهش عرضه دام زنده در میدان دام و قاچاق دام زنده از عوامل اصلی افزایش قیمت گوشت قرمز در این شهرستان است.

جعفر سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در راستای اولویت قرار دادن معیشت مردم، بازرسی و پایش بازار باید به‌طور جدی از اهم کارهای مجموعه مدیریتی شهرستان باشد و در دستور کار قرار گیرد.

وی در خصوص تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت‌ها در بازار به عنوان اولویت با هم افزایی دستگاه‌های مسئول تاکید کرد و افزایش قیمت گوشت گرم را ناشی از کاهش عرضه دام زنده در میدان دام و قاچاق دام زنده در مبادی ورودی و خروجی شهرستان عنوان کرد.

سلگی با تاکید بر اینکه تا زمانی که تقاضا وجود دارد توزیع گوشت قرمز منجمد (گوساله و گوسفندی) هم ادامه دارد، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۱ تن گوشت قرمز منجمد با قیمت دولتی در سطح شهر نهاوند توزیع شده و این روند همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 5691654

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