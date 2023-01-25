قاچاق دام زنده از عوامل اصلی افزایش قیمت گوشت قرمز در نهاوند

جعفر سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در راستای اولویت قرار دادن معیشت مردم، بازرسی و پایش بازار باید به‌طور جدی از اهم کارهای مجموعه مدیریتی شهرستان باشد و در دستور کار قرار گیرد.

وی در خصوص تشدید بازرسی، نظارت و کنترل قیمت‌ها در بازار به عنوان اولویت با هم افزایی دستگاه‌های مسئول تاکید کرد و افزایش قیمت گوشت گرم را ناشی از کاهش عرضه دام زنده در میدان دام و قاچاق دام زنده در مبادی ورودی و خروجی شهرستان عنوان کرد.

سلگی با تاکید بر اینکه تا زمانی که تقاضا وجود دارد توزیع گوشت قرمز منجمد (گوساله و گوسفندی) هم ادامه دارد، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۱ تن گوشت قرمز منجمد با قیمت دولتی در سطح شهر نهاوند توزیع شده و این روند همچنان ادامه دارد.