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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۳۳

فرمانده انتظامی دلفان:

بیش از ۳ تن گوشت مرغ غیر بهداشتی در دلفان کشف شد

بیش از ۳ تن گوشت مرغ غیر بهداشتی در دلفان کشف شد

نورآباد- فرمانده انتظامی دلفان از کشف سه تن و ۵۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ غیر بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نجف علی بارانی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران ایست و بازرسی «گشور» شهرستان دلفان به دو دستگاه وانت نیسان مشکوک و آنها را متوقف کردند.

وی، افزود: مأموران در بازرسی از این خودروها سه تن و ۵۰۰ کیلوگرم مرغ فاقد هرگونه مدارک بهداشتی و تاریخ گذشته کشف و دو نفر در این رابطه را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دلفان با اعلام اینکه مواد پروتئینی به علت فسادپذیر بودن باید با اخذ مجوزهای قانونی و به وسیله خودروهای مخصوص یخچال‌دار با شرایط ویژه حمل شوند از شهروندان خواست، قبل از خرید و مصرف مواد غذایی حتماً به سالم بودن و تاریخ انقضای آن توجه کنند.

کد مطلب 5691757

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