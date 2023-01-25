ساخت فیلم سینمایی فاخر برای حماسه ۶ بهمن آمل ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی پیش از ظهر چهارشنبه در جشنواره اسوه‌های صبر و مقاومت در دانشگاه نوشیروانی بابل با تقدیر از ایثار و از خودگذشتگی مادران و همسران و خانواده شهدا اظهار داشت: شهرستان بابل به نوعی پایتخت شهدای استان به شمار می‌رود.

وی با اظهار اینکه در این مراسم از ۵۰۰ خانواده شهید تکریم و تقدیر می‌شود، حماسه اسلامی ششم بهمن را گرامی داشت و گفت: در این حماسه ۴۱ شهید تقدیم نظام مقدس اسلامی شده است.

وی با عنوان اینکه هنوز بعد از ۴۱ سال نتوانستیم فیلم سینمایی و مستند مناسب برای حماسه مردم آمل بسازیم گفت: باید در این زمینه تلاش و همت بیشتری شود.

سردار ملکی روایتگری برای ترویج و نشر ارزش‌های اسلامی را ضروری دانست و از حماسه مردم بابل در استقبال از ۱۴ شهید گمنام در ایام فاطمیه تقدیر کرد و گفت: باید این حماسه روایتگری و بازگویی شود.

در این همایش از ۵۰۰ مادر و همسر و خواهر شهید تقدیر و تجلیل شد.