ایران در زمره پنج کشور اول دنیا در حوزه رادیو دارو قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در رابطه با دستیابی ایران در تولید رادیو داروها و اینکه آیا این میزان نیاز داخلی کشور را برآورده می‌کند؟ اظهار داشت: به لطف الهی و با همت جوانان دانشمند و پر تلاش ما در سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران امروز یکی از کشورهای مطرح در تولید و عرضه رادیو داروها است.

وی عنوان کرد: نکته حائز اهمیت این است که رادیو داروهای تولیدی در داخل کشور با توجه به تمرکزی که بر افزایش ضریب دقتی برای داروهای تشخیصی دارند و همچنین با توجه به اثر بخشی بالاتر برای داروهایی که در بخش درمان در حوزه سرطان مورد استفاده قرار می‌گیرند امروز توانسته اند تراز کشور را در زمره پنج کشور اول دنیا قرار دهند.

رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سالانه یک میلیون بیمار برای جراحی‌ها و عمل‌های ال اکتیو در بیمارستان‌ها پذیرفته می‌شوند و این اقدام در ۲۰۶ مرکز درمانی انجام می‌شود. ما امروز همه نیازهای کشور را پاسخگو هستیم اما این اقدام ضوابط و ترتیباتی دارد که بر اساس درخواست بیمارستان و نوبت دهی ای که برای بیمار صورت می‌گیرد دارو به نام بیمار و بیمارستان به صورت سفارشی عرضه می‌شود.

وی اضافه کرد: تا قبل از شرایط کرونا، صادرات رادیو دارو به ۹ کشور برقرار بود و پس از آن به دلیل قطع پروازهایی که داروها را به مقصد می‌رساند و با توجه به اینکه عمر رادیو داروها کوتاه بود و باید بلافاصله مورد بهره برداری قرار می‌گرفت با رکود مواجه شدیم اما امروز این صادرات ادامه دارد و به مقصد همان ۹ کشور در حال انجام است.

رئیس سازمان انرژی اتمی در رابطه با عقب نشینی اروپا و اعلام مدیر کل آژانس بین المللی هسته‌ای مبنی بر اینکه ایران اشاعه هسته‌ای نداشته است، بیان کرد: یک تفکر در صهیونیست‌ها هست مبنی بر اینکه یک دروغ را آنقدر بگویید و تکرار کنید تا خودتان هم باور کنید راست است. خودشان هم می‌دانند اتهاماتی که به جمهوری اسلامی می‌زنند دروغ بزرگی است و به عنوان اهرم فشار برای جمهوری اسلامی از استفاده کردند.

اسلامی تصریح کرد: آنها در اسناد رسمی خود و واحدهای اطلاعاتی شأن گفتند هیچ نشانه‌ای از انحراف در برنامه هسته‌ای وجود ندارد و تعاملات با آژانس برقرار است و برنامه و رایزنی برای تنظیم سفر مدیر کل آژانس هم در دستور کار قرار دارد و در حال پیگیری آن هستیم.