۶۵ درصد زکات کشور توسط مراکز نیکوکاری جمع آوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهری صبح چهارشنبه در جشنواره زکات استان ایلام اظهار کرد: زکات موضوعی است که در روایات گوناگون اسلامی همواره بر آن تأکید شده است.

وی گفت: مقام معظم رهبری در همین راستا تأکیدات گوناگون در زمینه ترویج و احیای زکات دارند و می‌فرمایند: ما مسئولان کشور بخاطر کم کاری در زمینه احیا و ترویج زکات باید از خداوند طلب عفو و بخشش کنیم.

مهری اضافه کرد: همچنین حضرت آقا می‌فرمایند لازم است کار تبلیغ گسترده و نهضت احیا و ترویج زکات در کشور مستمرأ ادامه داشته باشد.

مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد عنان کرد: امداد هر ماه در راستای جریان سازی و فرهنگ احیاء زکات در یکی از استان‌های کشور جشنواره زکات را برگزار می‌کند.

وی افزود: درصورتی که از همه ظرفیت‌های زکات بخوبی استفاده شود در کشور و جامعه اسلامی فقیری وجود نخواهد داشت.امیدواریم با اینگونه جریان سازی ها و تبلیغات و فرهنگ سازی کارآمد بتوانیم روزی چهره فقر را از سیمای کشورمان بزداییم.