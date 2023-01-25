به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، محمد همت در دیدار با رئیس و معاونان دانشگاه لرستان، گفت: دانشگاه‌ها با توسعه فناوری نقش مهم و موثری در بر طرف کردن چالش‌های کشور دارند.

سرپرست ستاد آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با تاکید بر رویکرد جدید ستاد در دوره جدید، گفت: استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و کمک به توسعه دانش در حل مساله از رویکردهای جدید در این ستاد است و انتظار می رود دانشگاه لرستان طرح‌های فناورانه مورد نیاز مردم استان را احصاء کند و در اختیار ستاد قرار دهد تا از توسعه آنها حمایت کنیم.

وی افزود: دانشگاه‌ها نقش مهم و موثری در توسعه فناوری‌های چالش‌محور دارند که با تکیه بر نیروی جوان دغدغه‌مند و اساتید در گام اول؛ چالش‎‌ها و مسائل استان خود را شناسایی کرده و ضمن اولویت بندی آن، به حل مسائل بپردازند که در نهایت چالش‌های ایران در حوزه آب و اقلیم برطرف شود.

سرپرست ستاد آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری همچنین، گفت: دانشگاه‌ها می‌توانند به عنوان سفیران دانش و علم بومی؛ ما را در تمامی عرصه‌های مرتبط با آب، اقلیم و محیط زیست همراهی کنند.