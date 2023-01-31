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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۲۴

توسط معاونت علمی؛

پایان‌نامه‌های حوزه آب و محیط‌زیست حمایت می‌شود

پایان‌نامه‌های حوزه آب و محیط‌زیست حمایت می‌شود

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان اعلام کرد حمایت‌ از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی دانشگاه‌ها در حوزه آب، اقلیم و محیط‌زیست از ابتدای اسفندماه سال ۱۴۰۱ آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، محمد همت سرپرست ستاد آب، اقلیم و محیط‌زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با اشاره به مسائل و چالش‌های مختلف کشور در این عرصه، بیان کرد: بهترین نوع سرمایه‌گذاری، هزینه کردن بخشی از منابع برای پژوهش‌های نظام‎‌مند و توسعه فناورهای مورد نیاز کشور در حوزه آب و اقلیم است.

وی افزود: با توجه به ضرورت جهت‌دهی به پایان‌نامه‌های دانشجویی و استفاده از ظرفیت دانشجویان و اساتید توانمند دانشگاه‌ها برای حل نیازهای کشور، از پایان‌نامه‌های مرتبط با نیازهای تدوین شده ستاد حمایت ویژه می‌کنیم.

سرپرست ستاد آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند از اول اسفندماه، سرفصل موضوعات مورد نیاز و چالش های موجود را که به صورت ماهیانه به روز می شود را مطالعه کرده و در صورت تمایل در بخش ارسال کاربرگ پیشنهادی، موضوع پایان نامه ها و یا پروپوزال آنرا به ستاد ارسال کنند.

کد مطلب 5696916

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