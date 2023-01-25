به گزارش خبرنگار مهر، سردار رسول رحیمی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل استان به میزبانی سالن جلسات شهید بسطامی سپاه قائم (عج) سمنان ضمن بیان اینکه طرح جامع پدافند غیرعامل به عنوان نقشه راه، برای تمامی استان‌های کشور تهیه و تدوین شده است، ابراز داشت: هدف از اجرای این طرح‌ها پیشگیری، پیش‌بینی و کاهش آسیب پذیری در برابر انواع حوادث و بحران‌ها است.

وی ضمن بیان اینکه اجرای طرح جامع پدافند غیرعامل در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته است، افزود: در این سند راهبردی دستگاه‌های اجرایی می‌بایست فعالیت‌های خود را بر اساس راهبردها و سیاست‌های کلی پدافند غیرعامل تنظیم کنند تا خطر پذیری را بتوانیم به حداقل‌ها کاهش دهیم.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور بابیان اینکه در این طرح شمارش سرمایه‌های استانی و احصاء و سطح بندی سرمایه‌ها مطرح شده است، ابراز داشت: اجرای مبانی، اصول و طرح‌های پدافند غیرعامل برای مراقبت از مردم در برابر آسیب‌ها است.

رحیمی با بیان اینکه باید مراقب هر چیزی که برای مردم بد باشد، بود که این مهم از رعایت اصول پدافندی می‌گذرد، تصریح کرد: خوشبختانه سمنان از این نظر در وضعیت خوبی به سر می‌برد و از جمله استان‌های پیش تاز در حوزه پیش‌بینی، پیشگیری و پیش‌دستی در اجرای مبانی پدافند غیرعامل است.

وی به نقش جهاد تبیین برای مقابله با تبلیغ سو دشمن نیز اشاره کرد و افزود: دشمن با انواع برنامه‌ها از جمله وارونه جلوه دادن حقیقت، ترویج سبک زندگی غربی، ایجاد یاس و نا امیدی بین جوانان وارد جنگ ترکیبی شده که تنها راه مقابله با این ترفندها روی آوردن به بصیرت، شجاعت، فداکاری و جهاد تبیین دشمن شناسی است.