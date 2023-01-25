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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۳۰

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان:

اماکن تاریخی انقلاب اسلامی گیلان دهه فجر پلاک کوبی می‌شود

اماکن تاریخی انقلاب اسلامی گیلان دهه فجر پلاک کوبی می‌شود

رشت- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان گفت: همزمان با چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب، برخی از اماکن تاریخی انقلاب اسلامی گیلان پلاک‌کوبی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری ظهر چهارشنبه در نشست ستاد استانی دهه فجر انقلاب اسلامی گیلان ضمن محکومیت آتش زدن قرآن اظهار کرد: احترام به مقدسات و ادیان الهی امری مقدس و ارزشمند است و هتاکی اخیر به ساحت قرآن قابل اغماض نیست و شدیداً محکوم می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با بیان اینکه اثرگذارترین روش برای مقابله با دشمن در جنگ ترکیبی اتخاذ رویکرد جهاد تبیین است افزود: باید با جهاد تبیین امید و نشاط اجتماعی تقویت شود.

وی با بیان اینکه همزمانی ایام الله دهه فجر و ولادت امیرالمؤمنین امام علی (ع) شیرینی این ایام را مضاعف کرده است بیان کرد: مراسم این ایام با شور و نشاط در مساجد و محلات برگزار می‌شود.

اشجری با اشاره به اینکه پای کار ماندن مردم در طول این ۴۳ سال در دنیا بی نظیر است ادامه داد: بصیرت، استقامت و ولایت مداری مردم ایران در حوادث مختلف این سال‌ها در طول تاریخ امری کم نظیر بوده و مایه مباهات است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر اتخاذ رویکرد خلاقانه در برگزاری ویژه برنامه‌های مناسبتی ایام الله دهه فجر بیان کرد: ایده‌های نو، نگاه هنرمندانه و جذاب برای مخاطب نسل جدید به کار گرفته شود.

وی با اشاره به پلاک کوبی بخشی از اماکن اثرگذار دوران انقلاب اسلامی گیلان در دهه فجر سال‌های گذشته گفت: همزمان با چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب، برخی دیگر از اماکن تاریخی انقلاب اسلامی گیلان پلاک‌کوبی خواهند شد.

وی ادامه داد: با بررسی‌های به عمل آمده برخی از محل‌های شکل‌گیری اولین اعتراضات عمومی علیه رژیم منحوس پهلوی، محل شهادت اولین شهدای انقلاب اسلامی و اماکن کلیدی در تهیه و تولید نوارهای کاست و چاپ و نشر اعلامیه‌ها شناسایی شده و به تدریج پلاک‌کوبی خواهند شد.

کد مطلب 5692127

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