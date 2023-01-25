به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری ظهر چهارشنبه در نشست ستاد استانی دهه فجر انقلاب اسلامی گیلان ضمن محکومیت آتش زدن قرآن اظهار کرد: احترام به مقدسات و ادیان الهی امری مقدس و ارزشمند است و هتاکی اخیر به ساحت قرآن قابل اغماض نیست و شدیداً محکوم می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با بیان اینکه اثرگذارترین روش برای مقابله با دشمن در جنگ ترکیبی اتخاذ رویکرد جهاد تبیین است افزود: باید با جهاد تبیین امید و نشاط اجتماعی تقویت شود.

وی با بیان اینکه همزمانی ایام الله دهه فجر و ولادت امیرالمؤمنین امام علی (ع) شیرینی این ایام را مضاعف کرده است بیان کرد: مراسم این ایام با شور و نشاط در مساجد و محلات برگزار می‌شود.

اشجری با اشاره به اینکه پای کار ماندن مردم در طول این ۴۳ سال در دنیا بی نظیر است ادامه داد: بصیرت، استقامت و ولایت مداری مردم ایران در حوادث مختلف این سال‌ها در طول تاریخ امری کم نظیر بوده و مایه مباهات است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر اتخاذ رویکرد خلاقانه در برگزاری ویژه برنامه‌های مناسبتی ایام الله دهه فجر بیان کرد: ایده‌های نو، نگاه هنرمندانه و جذاب برای مخاطب نسل جدید به کار گرفته شود.

وی با اشاره به پلاک کوبی بخشی از اماکن اثرگذار دوران انقلاب اسلامی گیلان در دهه فجر سال‌های گذشته گفت: همزمان با چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب، برخی دیگر از اماکن تاریخی انقلاب اسلامی گیلان پلاک‌کوبی خواهند شد.

وی ادامه داد: با بررسی‌های به عمل آمده برخی از محل‌های شکل‌گیری اولین اعتراضات عمومی علیه رژیم منحوس پهلوی، محل شهادت اولین شهدای انقلاب اسلامی و اماکن کلیدی در تهیه و تولید نوارهای کاست و چاپ و نشر اعلامیه‌ها شناسایی شده و به تدریج پلاک‌کوبی خواهند شد.