جمهوری آذربایجان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رابه دروغگویی متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز آرمنیا، «آیخان حاجی‌ زاده» (Aykhan Hajizada) سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان امروز چهارشنبه در اظهاراتی به موضع گیری اخیر «ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ارتباط با لزوم رفع محاصره مسیر «لاچین» پاسخ داد و وی را به دروغگویی متهم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در این باره اعلام کرد: سخنگوی عزیز، اینکه بیش از یک هزار وسیله نقلیه نیازمندی ها را به منطقه قره باغ عرضه می کند نشان می دهد که موضوع بر خلاف سخنان شما است. لذا بهتر است که از ارمنستان بخواهید به تعهدات خود عمل و فعالیت‌ های غیرقانونی را متوقف کند.

واکنش «آیخان حاجی‌ زاده» به درخواست روزهای گذشته آمریکا در ارتباط با لزوم رفع انسداد مسیر مهم لاچین اعلام شده است.

از سوی دیگر، «جیحون بایراموف»، وزیر امور خارجه آذربایجان پیشتر ادعاها مبنی بر مسدود شدن کریدور لاچین توسط این جمهوری را بی اساس عنوان کرد. این موضع گیری وزیرخارجه جمهوری آذربایجان پس از تماس تلفنی او با سرگئی لاوروف همتای روس خود صورت گرفته است.

بایراموف با اشاره به اینکه ادعاها مبنی بر بستن جاده لاچین برای مسدود کردن ارامنه ساکن در خاک آذربایجان و بروز بحران انسانی بی‌اساس است، تاکید کرد که این ادعاهای بی‌اساس از سوی ارمنستان صورت می‌گیرد و با این واقعیت که ده‌ها خودروهای حمل‌ونقل، خودروهای نیروهای حافظ صلح (روسیه)، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و آمبولانس‌های ارمنستان روزانه از جاده لاچین استفاده می‌کنند، متناقض است.

پیشتر در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲، چند شهروند جمهوری آذربایجان که مدعی بودند کارشناس محیط زیست هستند، عبور از کریدور لاچین، تنها جاده‌ای که ارمنستان و قره باغ کوهستانی را به هم متصل می‌کند، مسدود کردند. آذربایجان گفت که این اقدام اعتراضی به منظور مسدود کردن هیچ جاده‌ای نبوده و وسایل نقلیه غیرنظامی آزادانه در هر دو جهت حرکت می‌کنند.

وزارت خارجه روسیه روز نیز پیشتر اعلام کرده بود که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در تماسی تلفنی با همتای خود از جمهوری آذربایجان، خواستار حل وفصل تنش در گذرگاه لاچین شد. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، لاوروف از همتای آذربایجانی خود خواست تا این کشور هر چه سریع‌تر انسداد به وجود آمده در گذرگاه لاچین را رفع کند.

این در حالیست که ارمنستان تا کنون بارها از مسدود شدن مسیر لاچین انتقاد کرده است.