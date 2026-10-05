به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر روحانی‌فر، شامگاه دوشنبه در جمع کارکنان و فرماندهان انتظامی در اجتماع شبانه مردم سنندج با اشاره به اهداف حرکت اجتماعی انسان در نگاه قرآن کریم اظهار کرد: سنت خداوند، پیامبران و امامان الهی بر این است که هدف مسیر را به‌روشنی برای پیروان مشخص کنند تا آنان بدانند در این مسیر با چه سختی‌ها و نیازمندی‌هایی مواجه هستند.

وی افزود: قرآن کریم می‌فرماید «وَنُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ» و بر اساس این نگاه، هدف نهایی حرکت اجتماعی انسان، قرار گرفتن مستضعفان در جایگاه پیشوایی و حاکمیت بر زمین است.

معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی فراجا با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مسیر انقلاب اسلامی گفت: هدف نهایی این حرکت، دستیابی به تمدن نوین اسلامی است که مقدمات آن شامل انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی و جامعه اسلامی است.

روحانی‌فر ادامه داد: مشخص بودن هدف، مسئله‌ای بسیار مهم است؛ چراکه بر اساس اهداف تعیین‌شده، انسان‌های تراز آن اهداف و نهادهای متناسب با آن تربیت و شکل می‌گیرند.

وی با اشاره به شخصیت‌هایی همچون شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید رئیسی اظهار کرد: در طول انقلاب اسلامی انسان‌هایی تربیت شده‌اند که توانسته‌اند نقش‌آفرینی‌های بزرگی داشته باشند و در تراز اهداف انقلاب اسلامی قرار گیرند.

نیروهای مسلح از سرافرازترین نهادهای تراز انقلاب

روحانی‌فر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را یکی از سرافرازترین نهادهای تراز انقلاب اسلامی دانست و گفت: نیروهای مسلح هر ادعایی را که مطرح کرده‌اند، در میدان عمل اثبات کرده‌اند؛ اگر وعده‌ای داده‌اند، آن را عملی کرده و اگر قرار بوده در راه دفاع از کشور و انقلاب جانفشانی کنند، در این مسیر ایستاده‌اند.

وی یکی از مهم‌ترین دلایل موفقیت نیروهای مسلح را فرماندهی ولی فقیه عنوان کرد و افزود: فرماندهی معظم کل قوا، بزرگ‌ترین دلیل توفیق نیروهای مسلح است و در کنار آن، فرمانبری و تسلیم محض کارکنان در برابر فرماندهی نیز از عوامل مهم این موفقیت به شمار می‌رود.

معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی فراجا تصریح کرد: این فرمانبری ریشه در ایمان، تقوا، شناخت مسیر و بصیرت نیروهای مسلح دارد. آنان به این باور رسیده‌اند که ایران پرچمدار اسلام ناب و در مقابل جریان‌های انحرافی و استکباری ایستاده است.

وی با اشاره به جایگاه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: فراجا یک نیروی مسلح اجتماعی است که مأموریت‌های آن عمدتاً در متن جامعه و در ارتباط مستقیم با مردم انجام می‌شود.

روحانی‌فر با بیان اینکه پلیس در حوزه‌های مختلفی همچون مبارزه با مواد مخدر، اطلاعات، راهور، راه، آگاهی، یگان ویژه و یگان امداد فعالیت می‌کند، افزود: مأموریت‌های فراجا در سراسر کشور با نیازهای اجتماعی مردم پیوند خورده است.

وی ادامه داد: یکی از هنرهای مهم نیروی انتظامی این است که اگر یک پدیده اجتماعی شکل گرفت، اجازه ندهد به مسئله امنیتی تبدیل شود و اگر مسئله‌ای امنیتی شد، مانع از تبدیل آن به یک موضوع نظامی شود.

تداوم خدمت‌رسانی پلیس حتی در شرایط بحرانی

معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی فراجا با اشاره به عملکرد کارکنان انتظامی در حوادث و شرایط سخت گفت: حتی در جریان اغتشاشات و حملات به یگان‌ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها، کارکنان انتظامی تلاش کردند خدمات‌رسانی به مردم متوقف نشود.

روحانی‌فر افزود: در جریان جنگ نیز تأکید فرماندهی این بود که حتی اگر یگان‌ها آسیب ببینند، خدمت‌رسانی به مردم نباید تعطیل شود و کارکنان باید با استقرار در خودروها در سطح شهر حضور داشته و خدمات خود را ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: این روحیه نشان می‌دهد نیروی انتظامی در تراز انقلاب اسلامی تربیت شده است؛ حتی کارکنانی که با وجود مشکلات و شرایط خانوادگی، مسئولیت و مأموریت خود را رها نمی‌کنند و در میدان حضور دارند.

انگیزه معنوی و بصیرت سیاسی پشتوانه خدمت کارکنان فراجا

روحانی‌فر یکی از عوامل مهم این روحیه را فرماندهی مناسب، انگیزه معنوی و بصیرت سیاسی کارکنان عنوان کرد و گفت: کارکنان باید هدف را بشناسند، انتظارات از خود را بدانند و برای ایفای نقش خود در این مسیر تربیت شوند.

وی با اشاره به نقش فرماندهی انتظامی استان، عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات در تقویت انگیزه و بصیرت کارکنان اظهار کرد: آموزش‌ها، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های عقیدتی و سیاسی با هدف افزایش انگیزه معنوی و بصیرت کارکنان در سراسر کشور دنبال می‌شود.

معاون ضوابط شرعی سازمان سیاسی فراجا تأکید کرد: ایستادگی و فداکاری نیروهای مسلح ناشی از برخورداری از شرایط معیشتی مطلوب نیست، بلکه نتیجه خدامحوری، مردم‌دوستی، وطن‌پرستی و دلدادگی به انقلاب اسلامی است.

روحانی‌فر با اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان نیروهای مسلح گفت: با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، کارکنان نیروهای مسلح همچنان پای آرمان‌ها و مأموریت‌های خود ایستاده‌اند و باید قدردان این تلاش‌ها و فداکاری‌ها بود.

وی در پایان با تقدیر از کارکنان سپاه پاسداران، ارتش، وزارت دفاع، بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، برای استواری گام‌های مردم و نیروهای مسلح در مسیر خدمت به دین و کشور، پیروزی جبهه حق، تعجیل در ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) و تداوم رهبری رهبر معظم انقلاب دعا کرد.