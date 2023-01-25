به گزارش خبرگراری مهر به نقل از سازمان امور عشایر ایران، عباس پاپی‌زاده در مراسم مشترک ایران و بولیوی در حوزه اقوام و عشایر اظهار داشت: عشایر ایران با یک میلیون ۱۱۵ هزار نفر جمعیت، ۶۵۶ ایل و طایفه، شیوه زندگیِ دامداری مبتنی بر کوچ دارند و سالانه حداقل دو بار، برای دسترسی دام به علوفه مرتعی تازه، از طریق کوچ‌راه‌های تاریخی، بین مناطق سردسیر و گرمسیر کوچ می‌کنند.

وی ادامه داد: عشایر ایران در ۵۹ درصد از فضای جغرافیایی کشور دارای قلمرو هستند و از ۳۵ میلیون هکتار از مراتع کشور را بهره‌برداری می‌کنند، دارای ۲۸ میلیون رأس دام هستند به طوری که ۲۵ درصد از گوشت قرمز و پروتئین دامی کشور را تأمین می‌کنند و نقش بی‌بدیلی در تأمین امنیت غذایی کشور به عهده دارند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: علاوه بر آن، عشایر ۳۵ درصد از صنایع دستی کشور را تولید می‌کنند. بافت و ساخت این صنعت- هنر عشایری، متکی بر فرهنگ، هنر، ذوق و خلاقیت زنان و دختران عشایر است و به عنوان گنجینه‌های ارزشمند میراث معنوی؛ طنین‌انداز سبک زندگی اصیل، پژواک درد و رنج، شادی و شعف‌ها و روایت‌گر هزاران سال شیوه زندگی در سازگاری با طبیعت است که هنوز هم می‌تواند به عنوان شناسنامه هویتی بخش زیادی از ملت فرهنگ‌دوست و فرهیخته ایران قابل اتکا و ارزش‌آفرین باشد.

این مقام مسؤول با بیان این که عشایر کوچنده ایران به عنوان یک جامعه تولیدکننده، واجد ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی ارزشمندی هستند، گفت: کشور ایران با پیشینه تاریخی چند هزار ساله، جایگاه والایی در تاریخ، تمدن، فرهنگ، هنر و ادبیات جهانی دارد و ایران تمدن‌ساز، از ابتدای تاریخ پرفراز و نشیب خود تاکنون، کشوری متشکل از اقوام و عشایر، با ریشه‌های فرهنگی- اجتماعی مشترک و وحدت‌بخش بوده است.

وی خاطرنشان کرد: امروزه در کشورهای مختلف جهان جوامع قومی و بومی متحرک زیادی، به اشکال و اسامی مختلف زندگی می‌کنند و عشایر کوچنده ایران نیز به عنوان یک جامعه تولیدکننده، واجد ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی ارزشمندی هستند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان این که اقوام و عشایر ایران، میراث‌داران، حافظان و حاملان فرهنگ و ارزش‌های اصیل ملی، اسلامی، قومی و محلی ایران زمین هستند، گفت: عشایر کشور از نظر سیاسی نیز قوام‌بخش صلابت و استقلال ملی، از نظر نظامی پاسداران سلحشور مرزها، از نظر اجتماعی پشتوانه هویت فرهنگی، از نظر اقتصادی مؤثر در تأمین امنیت غذایی، دوستدار منابع طبیعی، سازگار با محیط زیست و به صفات ارجمندی همچون غیرت، رشادت، شجاعت، سلحشوری، ایثار، وفاداری و از جان گذشتگی مشهور هستند.

وی با اشاره به این که عشایر غیور در طول تاریخ انسان‌های بزرگ و تاریخ ساز زیادی را به ایران و جهان تقدیم کرده اند، بیان داشت: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، چهره جهانی عرصه مقاومت و استکبارستیزی، فرزند رشید عشایر، سید و سالار بیش از ۱۱ هزار شهید والامقام عشایر کشور و سمبل جاودان شجاعت، ایستادگی و مبارزه با تروریسم جهانی است و در این راه نیز جان عزیزاش را تقدیم آزادی ملت‌ها و عدالت خواهان ایران و جهان کرد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران بیان داشت: بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در راستای تحقق آرمان‌های عدالت‌خواهانه و سیاست‌های محرومیت‌زدایی جمهوری اسلامی ایران، با هدف تأمین نیازهای کلیه اقشار جامعه، در زمینه رسیدگی به امور دامداران متحرک عشایری نیز، نظام خدمات‌رسانی متحرک بسیار مؤثر و خلاقانه ابداع و با همکاری بخش خصوصی بکار گرفته شد و در طول ۴ دهه گذشته تاکنون که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد، خدمات مورد نیاز عشایر در مناطق سردسیر و گرمسیر و حتی در حین کوچ به آنها ارائه می‌شود که می‌تواند به عنوان یک الگوی مدیریت و تجربه خدمات‌رسانی به اجتماعات کوچک‌مقیاس و متحرک در جوامع مشابه در سایر کشورها بکار گرفته شود.

پاپی‌زاده در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: جمهوری چندملیتی بولیوی به عنوان یکی از کشورهای مهم در آمریکای جنوبی، در زمینه‌های اجتماعی - فرهنگی و مبارزه با استکبار و بی‌عدالتی با جمهوری اسلامی ایران دارای وجوه اشتراک زیادی است و همانند ایران، ملتی چند فرهنگی با اقوام و گروه‌های بومی متعدد است که در قالب کشوری با ظرفیت‌های فرهنگی بالا وحدت یافته‌اند و استقلال سیاسی خود را قوام و دوام داده است.

وی گفت: ما در ایران تنوع فرهنگی اقوام را به "رنگواره‌های همرنگ" تشبیه می‌کنیم که زیبنده تعدد قومی و فرهنگی وحدت‌بخش کشور بولیوی نیز می‌باشد.

رئیس سازمان امور عشایر ایران در پایان ابراز امیدواری کرد: این مراسم به عنوان نقطه آغازی برای توسعه روابط اجتماعی - اقتصادی، تبادل تجارب، دانش و تداوم همکاری‌های بین دولت‌ها، مردم و تشکل‌های مردم‌نهاد بین دو کشور و سایر کشورهای دارای جمعیت متحرک و عشایری باشد.