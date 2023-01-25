  1. استانها
  2. گلستان
۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۹:۳۱

لیگ برتر والیبال؛

نمایندگان گلستان در لیگ برتر والیبال حریفان خود را شکست دادند

نمایندگان گلستان در لیگ برتر والیبال حریفان خود را شکست دادند

گرگان- پاس گرگان و شهرداری گنبد کاووس در هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر والیبال مردان، حریفان خود را با شکست بدرقه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه و سری رقابت‌های هفته بیست و یکم لیگ برتر والیبال مردان تیم پاس گرگان در سالن امام خمینی (ره) این شهر میزبانی تیم شهرداری ارومیه بود.

بازیکنان عیسی سنگدوینی در تیم پاس توانستند با نتیجه سه بر صفر نماینده آذربایجان را با شکست بدرقه کنند و اندوخته‌های خود در لیگ برتر والیبال را به ۳۶ امتیاز برسانند.

تیم پاس گرگان در رتبه ششم لیگ برتر والیبال مردان ایران قرار دارد.

تیم شهرداری گنبدکاووس هم در سالن المپیک این شهر میزبان گیتی پسند اصفهان بود و با نتیجه سه بر یک مهمان خود را با شکست بدرقه کرد.

تیم شهرداری گنبدکاووس ۲۳ امتیازی شد و در رتبه یازدهم لیگ برتر قرار گرفت.

کد مطلب 5692331

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه