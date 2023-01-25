نمایندگان گلستان در لیگ برتر والیبال حریفان خود را شکست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه و سری رقابت‌های هفته بیست و یکم لیگ برتر والیبال مردان تیم پاس گرگان در سالن امام خمینی (ره) این شهر میزبانی تیم شهرداری ارومیه بود.

بازیکنان عیسی سنگدوینی در تیم پاس توانستند با نتیجه سه بر صفر نماینده آذربایجان را با شکست بدرقه کنند و اندوخته‌های خود در لیگ برتر والیبال را به ۳۶ امتیاز برسانند.

تیم پاس گرگان در رتبه ششم لیگ برتر والیبال مردان ایران قرار دارد.

تیم شهرداری گنبدکاووس هم در سالن المپیک این شهر میزبان گیتی پسند اصفهان بود و با نتیجه سه بر یک مهمان خود را با شکست بدرقه کرد.

تیم شهرداری گنبدکاووس ۲۳ امتیازی شد و در رتبه یازدهم لیگ برتر قرار گرفت.