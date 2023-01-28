تسهیل خوانش داده حسگرهای زیستی با ابداع محقق ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش تولید حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی محققان در سالهای اخیر طیف گسترده ای از پتانسیواستات های آزمایشگاهی را توسعه داده اند.

پتانسیواستات دستگاهی است برای اعمال پتانسیل ثابت بر روی الکترود به منظور بررسی واکنش های خوردگی و برق شیمیایی/ الکتروشیمیایی است.

هرچند این دستگاه ها نسبت به همتایان تجاری خود ارزانتر هستند، اما معمولا تک پلکس هستند و به دستگاه های آماده سازی نمونه یا تحریک سیگنال غیریکپارچه متکی هستند.

درهمین راستا و برای رفع این محدودیت‌ها گروهی از محققان با همکاری لیلا سلیمانی پژوهشگر ایرانی یک پلتفرم قابل حمل و کاملاً یکپارچه برای بازخوانی و تحریک الکتروشیمیایی نقطه مراقبت (PoC) طراحی کرده اند.

این دستگاه تکنیک های استاندارد ولتامتری را انجام می دهد و از راه دور توسط یک برنامه تلفن هوشمند همراه از طریق بلوتوث کم انرژی (BLE) کنترل می شود.

ابزار مذکور از هر دو سنجش سیگنال استاندارد سه الکترودی و دوگانه پشتیبانی می کند و می تواند برای پشتیبانی از چندین کانال گسترش یابد.

طی آزمایش ها این دستگاه برای شناسایی اسیدهای نوکلئیک و اهداف باکتریایی به ترتیب با استفاده از پروب های دی ان ای تک رشته ای استفاده شد. فرم فاکتور کوچک و هزینه پایین این دستگاه، در کنار ادغام شدن آن با ابزارهای جانبی و قابلیت های آنالیز مولتی پلکس بومی، امکان انجام زیست سنجی الکتروشیمیایی را در خارج از آزمایشگاه تحقیقاتی فراهم می کند.