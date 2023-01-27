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۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۲۲

طی یک تجمع اعتراضی؛

مردم پاکدشت اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم را محکوم کردند

مردم پاکدشت اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم را محکوم کردند

پاکدشت- مردم پاکدشت طی یک تجمع اعتراضی اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم بصیر و انقلابی شهرستان پاکدشت بعد از نماز عبادی سیاسی جمعه با تظاهرات و تجمع در میدان معلم این شهرستان در محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم تجمع کردند.

بر اساس این گزارش بعد از اقامه نماز جمعه در پی اهانت به قرآن کریم توسط ایادی کفر در کشور سوئد، مردم پاکدشت این اقدام شنیع را محکوم کردند.

گفتنی است که مردم پاکدشت با مشتهای گره کرده خواستار برخورد مراجع و مجامع بین المللی با این دست اقدامات شدند.

لازم به ذکر است که این مراسم با حضور اردستانی فرماندار پاکدشت، حجت الاسلام لزومی امام جمعه شهرستان، بشیری نماینده مردم در مجلس و دیگر مسئولان و مردم همیشه در صحنه برگزار شد.

کد مطلب 5693407

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