به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال ایران در حالی برای برگزاری دیدارهای خود در هفته ششم و پایانی رقابت های انتخابی جام جهانی باید عازم شرق آسیا شود که این منطقه اخیرا با خیزش دوباره کرونا مواجه شده به گونه ای که افزایش روزانه آمار این ویروس در کشورهای مختلف را شاهد است.

همین مسئله تاکید بر سخت گیری در پذیرش مسافران در کشوری مانند ژاپن را موجب شده است طوریکه مسئولان بسکتبال این کشور، همتایای ایرانی خود را ملزم به اخذ تست کرونا از اعضای تیم ملی و همراه داشتن نتیجه آن برای ورود به ژاپن کرده اند.

ژاپن اولین مقصد تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره پایانی انتخابی جام جهانی است. ملی پوشان ایران ۲۶ بهمن ماه راهی ژاپن می شوند تا پیش از دیدار ۴ اسفندماه برابر تیم ملی این کشور، یک هفته اردوی آماده سازی همراه با یک یا دو دیدار تدارکاتی هم داشته باشند.

اعضای تیم ملی بسکتبال ایران طبق تاکید ژاپنی ها ملزم هستند ۷۲ ساعت پیش از زمان مقرر برای سفر، تست کرونا بدهند و نتیجه آن را برای ورود به ژاپن همراه داشته باشند.

دیدار رفت تیم های ملی بسکتبال ایران و ژاپن در انتخابی جام جهانی در چارچوب پنجره چهارم برگزار شد. در این دیدار که ۳ شهریورماه برگزار شد تیم ایران در ورزشگاه آزادی به برتری ۷۹ بر ۶۸ دست یافت.

ملی پوشان بسکتبال ایران پس از برگزاری دیدار برگشت برابر ژاپن، به منظور برگزاری دیدار برگشت برابر چین عازم هنگ کنگ می شوند.

تیم ملی بسکتبال ایران در دیدار رفت مقابل چین که در پنجره پنجم و در ورزشگاه آزادی برگزار شد با نتیجه ۸۱ بر ۷۲ شکست خورد.