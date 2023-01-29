اهمیت تصفیه کننده های آب در فلات مرکزی ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فلات مرکزی ایران شامل شهرهای یزد، کرمان و هرمزگان به دلیل نوع شرایط و اقلیم آب و هوایی که دارد، دچار بحران کمبود آب برای بخش های مختلف صنعتی و هم چنین مصارف شرب است. بنابراین نیاز است از منابع آبی بزرگی که نزدیک منطقه فلات مرکزی ایران است، انتقال آب به این مناطق انجام شود.

یکی از پروژه های بزرگی که برای برای حل مشکل کمبود آب در فلات مرکزی مطرح شده است، انتقال آب خلیج فارس به شهرهای این منطقه است. این طرح انتقال آب به فلات مرکزی ایران از آبان سال ۹۹ شروع شده است و شامل انتقال آب از بندرعباس به سیرجان و در مرحله دوم به استان های شمالی و مرکزی کشور می باشد.

بهترین روش راه اندازی پروژه آب شیرین کن یا دستگاه تصفیه آب صنعتی در شهر مبدا یعنی بندر عباس و انتقال آب تولیدی به استان های کویری است. انتقال آب دریا به فلات مرکزی ایران تا کنون برای صنایع و شرکت هایی شامل گل گهر سیرجان، شرکت ملی صنایع مس ایران و چادرملو اجرایی شده است.

تامین آب شرب و صنایع مختلف از طریق نمک زدایی آب دریا باعث کمک به رشد صنعتی در استان های کویری مانند کرمان، یزد و هرمزگان شده است.

تصفیه آب صنعتی با کمک دستگاه های تصفیه آب صنعتی و شیرین سازی آب دریا در این پروژه نقش بسیار مهم و کلیدی در زنده نگه داشتن فعالیت این صنایع در فلات مرکزی ایران داشته است. در ادامه به بررسی دستگاه تصفیه آب صنعتی و اهمیت آن در این رابطه می پردازیم.

بررسی تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی با استفاده از مراحل، فیلترهای و مواد شیمیایی مختلف در دستگاه تصفیه آب صنعتی باعث تولید آب سالم برای بسیاری از مناطق شده است. دستگاه تصفیه آب صنعتی در بسیاری از پروژه های شیرین سازی آب دریا برای تامین مصارف شرب و صنعتی و یا انتقال آب تصفیه شده به مناطق کم آب مورد استفاده قرار گرفته است.

دقت بالای این دستگاه ها در تولید آب تصفیه شده با خلوص بالا باعث شده است که به بهترین روش برای تامین آب تصفیه شده تبدیل شوند. استفاده از فیلترهای مختلف و مواد شیمیایی و روش های مکانیکی فیلتراسیون آب در این دستگاه ها در کنار فیلترهای ممبران آبی با خلوص بالا و عاری از هر نوع آلودگی را تولید می کند.

مهم تر از همه اینکه دستگاه تصفیه آب صنعتی مطابق با نیاز مشتری و کاربرد مورد نظر شما طراحی شده تا بالاترین بازدهی را در تصفیه آب داشته باشد. بنابراین برای خرید دستگاه تصفیه آب صنعتی مهم ترین پارامتر یعنی آنالیز دقیق آب ورودی به سیستم را باید در اختیار کارشناسان و طراحان سیستم های تصفیه آب قرار دهید تا بر اساس آن طراحی و تولید دستگاه انجام شود.

برای خرید دستگاه تصفیه آب صنعتی به شرکت های معتبر مراجعه کنید تا از عملکرد و بازدهی دستگاه و طراحی آن مطابق با نیاز و کاربردتان اطمینان داشته باشید. تصفیه آب آبین به عنوان یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان دستگاه تصفیه آب در ظرفیت های مختلف، با تکیه بر دانش متخصصان خود بهترین دستگاه های تصفیه آب مطابق با نیاز مشتری را طراحی و تولید می کند. برای ارتباط با کارشناسان این وب سایت تصفیه آب می توانید به وب سایت abin.ir مراجعه کنید.

بررسی تصفیه آب نیمه صنعتی

تصفیه آب نیمه صنعتی با ظرفیت های مختلف در بازه ۲۰۰ گالن تا ظرفیت های بالاتر برای تامین آب تصفیه شده کارگاه ها و کارخانجات کوچک، رستوران ها، ادارات و بسیاری از کاربردهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. تصفیه آب نیمه صنعتی با کمک دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی و فیلترهای مختلف آن انجام می شود که، شامل موارد زیر می شوند:

فیلتر الیافی

فیلتر الیافی نیمه صنعتی که با عنوان فیلتر الیافی اسلیم نیز شناخته می شود، اولین فیلتر در دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی است. این فیلتر برای از بین بردن ذرات گرد و غبار، شن و ماسه، گل و لای و … مورد استفاده قرار می گیرد.

فیلترهای کربنی

فیلترهای کربنی نیز شامل فیلتر کربن بلاک و کربن گرانول اسلیم است که، برای از بین بردن بو، رنگ، طعم نامطلوب آب، برخی از فلزات سنگین و کلر باقیمانده در آب کاربرد دارد.

فیلتر ممبران نیمه صنعتی

فیلتر ممبران نیمه صنعتی که در ظرفیت های ۱۰۰ و ۴۰۰ گالن تولید می شود، با توجه به ظرفیت دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. اصلی ترین بخش دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی برای تولید آب با خلوص بالا، فیلترهای ممبران آن هستند.

فیلتر پست کربن

دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی معمولاً با مخزن به فروش نمی رسند، اما امکان نصب مخزن متناسب با ظرفیت تولید دستگاه در صورت نیاز به ذخیره آب تصفیه شده برای این دستگاه ها وجود دارد. به همین دلیل برای از بین بردن از بوی احتمالی آب ناشی از ماندن طولانی مدت در مخزن دستگاه از فیلتر پست کربن قبل از برداشت آب از دستگاه استفاده می شود.

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