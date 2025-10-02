به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری ظهر پنج شنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه فاز دوم خط انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی و احداث واحد سوم و چهارم نمک‌زدایی با اشاره به شرایط بحرانی منابع آبی کشور اعلام کرد: ایران در معرض دوره‌ای ۱۶ ساله خشکسالی قرار دارد و به همین دلیل اجرای استراتژی‌های چندپایه برای تأمین و تولید آب امری ضروری است.

وی با بیان اینکه محدودیت منابع آبی یکی از چالش‌های اساسی کشور است، گفت: اجرای پروژه‌های شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آب به فلات مرکزی نقش مهم و راهبردی در تأمین منابع پایدار آب ایفا می‌کند. این پروژه‌ها علاوه بر تأمین نیازهای عمومی، در حمایت از صنایع بزرگ و مناطق پرجمعیت کشور نقش کلیدی دارند و مانع بروز بحران‌های جدی در حوزه آب شده‌اند.

استاندار هرمزگان افزود: با توجه به خشک شدن سدهای موجود در بسیاری از مناطق، بهره‌برداری از منابع جایگزین مانند آب شیرین‌شده تنها راهکار نجات بخش برای مقابله با کم‌آبی است.

وی یادآور شد که روزانه حدود ۴۰۰ هزار مترمکعب آب شیرین‌شده وارد مدار شده که فازهای سوم و چهارم این پروژه‌ها را به مرحله عملیاتی رسانده است. این حجم آب برای تأمین نیاز صنایع بزرگی مانند گل‌گهر و شرکت مس به کار گرفته می‌شود.

همچنین این پروژه‌ها می‌توانند بخشی از نیازهای آب شهرهای بزرگ و پرمصرفی مانند اصفهان را که با محدودیت منابع آبی مواجه است، تأمین کنند و به کاهش بحران آب در این مناطق کمک کنند.

استاندار هرمزگان در ادامه به موضوع سرمایه‌گذاری کلان در بخش نفت و گاز پرداخت و عنوان کرد: درآمد نفتی کشور در سال گذشته حدود ۲۲ میلیارد دلار بوده، اما سهم ایران از این بازار کمتر از چهار درصد است.

وی افزود با بهره‌گیری بهتر از مزیت‌های رقابتی کشور و تمرکز بر توسعه صنایع مرتبط، می‌توان سهم ایران از این درآمدها را افزایش داد که این امر نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد داشت.

وی تأکید کرد: تلاش برای افزایش سهم درآمد نفت و گاز فرصت مناسبی برای تقویت حرکت‌های اقتصادی کشور است و نیازمند همکاری و همت بخش‌های دولتی و خصوصی می‌باشد.