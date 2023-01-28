سایت همراه در روستای محمد آباد از توابع شهرستان دشتی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از درخواست های مردمی درخصوص عدم پوشش مناسب در روستای محمد آباد و پس از بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل و با ایجاد سایت همراه در این روستا، مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات برطرف شد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر افزود: محمد آباد، روستایی از توابع شهرستان دشتی با ۶۸۷ خانوار و جمعیت ۲ هزار و ۲۵۶ نفر است که با ایجاد سایت در این روستا، روستای بوحیری با ۳۲۸ خانوار و جمعیت هزار و ۷۰ نفر نیز تحت پوشش ارتباطی قرار گرفته است.

سملیان اظهار کرد: سایت محمد آباد با تکنولوژی 3G / 4G طراحی، نصب و راه اندازی شد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی، می تواند سبب توانمندسازی و تاثیرگذاری آگاهانه این قشر از جامعه، در توسعه پایدار روستایی و روند توسعه کشور شود.

وی یادآور شد: ICT در روستا منجر به توانمندسازی درابعاد گوناگونی چون آموزش، بهداشت، بازاریابی و داد و ستد، درآمد، گردشگری، بهره وری و غیره می شود.

مدیرکل ارتباطات استان بوشهر، هدف این اداره کل را مرتفع کردن مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات و همچنین فناوری اطلاعات نقاط محروم و بروزرسانی اطلاعات روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان اعلام کرد.