روستای تلخو در شهرستان دشتی به اینترنت پر سرعت متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه و پایداری زیرساخت‌های ارتباطی در روستاها گفت: پس از درخواست‌های مردمی نسبت به عدم پوشش مناسب در روستای تلخو، پس از بررسی صورت گرفته توسط کارشناسان این اداره کل با احداث سایت در این روستا، مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات مرتفع شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر ادامه داد: سایت بنیاد توسط شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) ایجاد شده است و هزینه اجرای این سایت هفت میلیارد تومان و از محل طرح خدمات اجباری روستایی (USO) تأمین شده است.

سملیان اظهار کرد: بنیاد، روستایی از توابع شهرستان دشتی با ۱۸۷ خانوار و جمعیت ۶۹۰ نفر است که با ایجاد سایت همراه در این روستا، روستای اقماری علی آباد با ۵۷ خانوار و جمعیت ۱۶۱ نفر با تکنولوژی 4G به شبکه ملی اطلاعات متصل شد.

مدیرکل ارتباطات استان، هدف این اداره کل را مرتفع نمودن مشکلات مردمی در حوزه ارتباطات و همچنین فناوری اطلاعات نقاط محروم و بروزرسانی اطلاعات روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان اعلام کرد.

وی در پایان اظهار کرد: توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی، می‌تواند سبب توانمندسازی و تاثیرگذاری آگاهانه این قشر از جامعه، در توسعه پایدار روستایی و روند توسعه کشور شود ICT .در روستا منجر به توانمندسازی درابعاد گوناگونی مانند آموزش، بهداشت، بازاریابی و داد و ستد، درآمد، گردشگری، بهره وری و غیره می‌شود.