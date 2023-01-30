به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تنگستانی مکان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت دهه فجر خدمات رایگان اداره کل دامپزشکی استان بوشهر در روستاها و جمعیت عشایری ارائه میشود.
وی افزود: طبق هماهنگی و برنامهریزیهای انجام شده، اداره کل دامپزشکی استان بوشهر همگام با اقشار مردم شهید پرور استان و دیگر نهادها حضوری فعال در ایام الله دهه فجر خواهد داشت و در همین راستا برنامههای مدونی در نظر گرفته شده است.
واکسیناسیون رایگان دام و طیور
سرپرست اداره کل دامپزشکی استان بوشهر افزود: انجام عملیات واکسیناسیون رایگان دام و طیور و همچنین سمپاشی اماکن دامی در راستای مبارزه با بیماریهای دامی در دهه فجر در دستور کار قرار دارد.
وی تاکید کرد: در کنار این فعالیتها مسئولان دامپزشکی شهرستانها نیز به همراه دیگر مسئولان شهرستانی با مراجعه و سرکشی به روستاها و مناطق عشایری مسائل و مشکلات آنها را دریافت و در راستای رفع آنها اقدام خواهند کرد.
آموزش بهداشت مواد غذایی
تنگستانی مکان بیان کرد: ویزیت رایگان دام و طیور از دیگر برنامههای این اداره کل محسوب میشود که در دو بخش دولتی و خصوصی دنبال خواهد شد.
وی بیان کرد: از دیگر خدمات پیشبینی شده در دهه فجر برگزاری دورههای آموزشی بهداشت مواد غذایی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام در جمعیت روستایی عشایری است.
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