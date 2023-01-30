  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۱۷:۴۳

فرمانده سپاه شهدای سلماس:

۱۰۰ خانواده زلزله زده خوی در مساجد سلماس اسکان یافتند

۱۰۰ خانواده زلزله زده خوی در مساجد سلماس اسکان یافتند

ارومیه - فرمانده سپاه شهرستان سلماس از اسکان بیش از ۱۰۰ خانواده از شهرستان خوی در جریان زلزله اخیر در مساجد مشخص شده در سلماس خبرداد.

سرهنگ سیدکاظم میرکاظمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از اسکان بیش از ۱۰۰ خانواده از شهرستان خوی در جریان زلزله اخیر در مساجد مشخص شده در سلماس خبر داد، افزود: بیش از ۱۵ گروه جهادی بسیج سازندگی سپاه سلماس برای کمک به حادثه دیدگان زلزله خوی اعزام شده اند و ارسال اقلام و مایحتاج ضروری و روزانه از جمله بیش از ۷۰ هزار قرص نان به مناطق زلزله زده خوی ادامه دارد.

فرمانده سپاه شهرستان سلماس بیان کرد: با توجه به حادثه ناگوار زلزله که در شهرستان خوی اتفاق افتاد آحاد مردم شهرستان سلماس بویژه بسیجیان غیور و همیشه در صحنه وظیفه خود دانستند که با اعزام بیش از ۱۵ گروه جهادی در اولین ساعات این حادثه ناگوار در کنار این عزیزان حاضر شوند.

سرهنگ میرکاظمی زاده افزود: ضمن اینکه امکانات اسکان اضطراری حادثه دیدگان زلزله شهرستان خوی در مساجد شهرستان با پوشش پایگاه‌های مقاومت بسیج و همچنین همکاری هیئت امنای مساجد و ادارات متولی فراهم گردیده، آماده پذیرایی از مردم شهرستان خوی هستیم.

کد مطلب 5696381

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه