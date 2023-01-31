پیام حکم وزیر ورزش برای نایب رئیس مهدی تاج چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ایران روز گذشته (دوشنبه ۱۰ بهمن) حکم مهدی محمدنبی را به عنوان مشاور وزیر در امور ورزش به وی اهدا کرد. این حکم برای نبی از آنجایی عجیب و دور از انتظار بود که در حال حاضر نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال است و پیش از این هم به عنوان دبیر کل، سابقه کار در این فدراسیون را دارد.

تاج در انتخابات فدراسیون فوتبال با کمک مهدی محمدنبی به ریاست این انتخابات رسید و بلافاصله او را برای پست نایب رئیسی اول به مجمع معرفی کرد.

ارتباط خوب و نزدیک تاج و نبی و ائتلاف آنها باعث شد تا نتیجه انتخابات به سود آنها به پایان برسد و بار دیگر آنها را به صندلی مدیریتی در فدراسیون بازگرداند اما این ارتباط نزدیک با گذشت زمان و به ویژه پیش از شروع جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به تدریج جای خود را به اختلاف نظر بین رئیس و نایب رئیس اول داد.

این اختلاف در انتخاب های رئیس فدراسیون فوتبال و گزینه های دلخواه نبی در بعضی از حوزه ها از جمله در حوزه ریاست، خودش را بیش از پیش نشان داد و بعد از پایان جام جهانی به اوج رسید.

اما انتخاب نبی برای پست جدید و نزدیک شدن او به وزیر ورزش چه پیامی برای فدراسیون فوتبال و در راس آن مهدی تاج خواهد داشت؟ آیا دست راست مهدی تاج قرار است مشاوره و اطلاعات خاصی در اختیار وزیر ورزش بگذارد؟ و در نهایت اینکه آیا این انتخاب در ماه های آینده بر سرنوشت فدراسیون فوتبال تاثیرگذار خواهد بود؟