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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۰۵

ماموریت جدید برای «نبی»؛

پیام حکم وزیر ورزش برای نایب رئیس مهدی تاج چیست؟

پیام حکم وزیر ورزش برای نایب رئیس مهدی تاج چیست؟

صدور حکم مشاور وزیر ورزش برای نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال آنهم در شرایطی که گفته می‌شود روابط صمیمانه‌ای با رئیس فدراسیون ندارد حاوی چه پیامی برای مهدی تاج خواهد بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ایران روز گذشته (دوشنبه ۱۰ بهمن) حکم مهدی محمدنبی را به عنوان مشاور وزیر در امور ورزش به وی اهدا کرد. این حکم برای نبی از آنجایی عجیب و دور از انتظار بود که در حال حاضر نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال است و پیش از این هم به عنوان دبیر کل، سابقه کار در این فدراسیون را دارد.

تاج در انتخابات فدراسیون فوتبال با کمک مهدی محمدنبی به ریاست این انتخابات رسید و بلافاصله او را برای پست نایب رئیسی اول به مجمع معرفی کرد.

ارتباط خوب و نزدیک تاج و نبی و ائتلاف آنها باعث شد تا نتیجه انتخابات به سود آنها به پایان برسد و بار دیگر آنها را به صندلی مدیریتی در فدراسیون بازگرداند اما این ارتباط نزدیک با گذشت زمان و به ویژه پیش از شروع جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به تدریج جای خود را به اختلاف نظر بین رئیس و نایب رئیس اول داد.

این اختلاف در انتخاب های رئیس فدراسیون فوتبال و گزینه های دلخواه نبی در بعضی از حوزه ها از جمله در حوزه ریاست، خودش را بیش از پیش نشان داد و بعد از پایان جام جهانی به اوج رسید.

اما انتخاب نبی برای پست جدید و نزدیک شدن او به وزیر ورزش چه پیامی برای فدراسیون فوتبال و در راس آن مهدی تاج خواهد داشت؟ آیا دست راست مهدی تاج قرار است مشاوره و اطلاعات خاصی در اختیار وزیر ورزش بگذارد؟ و در نهایت اینکه آیا این انتخاب در ماه های آینده بر سرنوشت فدراسیون فوتبال تاثیرگذار خواهد بود؟

کد مطلب 5696437

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